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Bakan Yerlikaya duyurdu: 37 ilde Kalkan-4 Operasyonu! 192 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Kalkan-4 Operasyonu#Bakan Yerlikaya#Göçmen
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2023 08:11

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 ilde düzenlenen Kalkan-4 Operasyonları'nda 192 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 568 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

37 İlde Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik düzenlenen “KALKAN-4” Operasyonları kapsamında 192 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve 4568 Düzensiz Göçmen Yakalandı.

Aziz milletimizin bilmesini İsterim ki;
Ülkemizi Düzensiz Göçün Hedefi ve Transit Geçiş Yolu Haline Getirmeye Kalkışan İnsan Kaçakçılarına Asla Fırsat Vermeyeceğiz. Bir bir yakalayıp Adalete Teslim Edeceğiz

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van olmak üzere toplam 37 ilde Jandarma ve Polisimiz tarafından gerçekleştirilen 126 ayrı yere yapılan Operasyonlarda;

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192 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.
Bunlardan 41’i tutuklandı.
7’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Operasyonları koordine eden Valilerimize, Operasyonları düzenleyen Jandarmamızı ve Polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin 🇹🇷

Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir

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#Kalkan-4 Operasyonu#Bakan Yerlikaya#Göçmen

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