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Bakan Yerlikaya duyurdu: 28 ilde Kahramanlar Operasyonu... Bölücü terör örgütüne ağır darbe

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#Kahramanlar Operasyonu#Bakan Yerlikaya#Mağara
Bakan Yerlikaya duyurdu: 28 ilde Kahramanlar Operasyonu... Bölücü terör örgütüne ağır darbe
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2023 08:30

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik 28 ilde Kahramanlar Operasyonu gerçekleştiğini duyurdu. Operasyonlarda 11 büyük mağara ve sığınak imha edildi, 37 kilogram patlayıcı madde imha edildi.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik 28 ilde 4 bin 731 timden oluşan 61 bin 500 jandarma ile Kahramanlar operasyonu gerçekleştirildiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Jandarma Genel Komutanlığımızın koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca; Kahramanlar operasyonu kapsamında, J-SİHA ve İHA’ların da kullanıldığı Hakkari, Siirt, Şırnak, Van, Bitlis, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Diyarbakır, Mardin, Batman, Ağrı, Erzincan, Erzurum, Kars, Iğdır, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Tokat, Rize, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Muş ve Sivas'ta olmak üzere 28 ilde operasyon düzenlendi. Terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınaklar tespit edilip, tek tek imha edildi. Bu operasyonlarda; 11 adet büyük mağara ve sığınak imha edildi. 37 kilogram patlayıcı madde, (bombalı eylem düzenekleriyle birlikte yok edildi), 12 adet mayın/EYP, (polis, jandarma ve askerlerin geçiş güzergahlarındaki yollara yerleştirmek için hazırlanmış), 27 adet piyade tüfeği, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 12 adet tabanca, 17 adet av tüfeği, 10 bin 135 adet mühimmat, (çeşitli silahlar için), 10 adet el bombası, 6 adet elektrikli fünye, 171 adet tüp ile çok sayıda gıda, yaşam, sağlık malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi. Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Operasyonel kabiliyetimizle terör odaklarını bulduğumuz yerde yok ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Yılın 365 günü, 4 mevsim, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek."

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#Kahramanlar Operasyonu#Bakan Yerlikaya#Mağara

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