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Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 terörist etkisiz

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanlığı#Terör#Terörle Mücadele
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 14:52

İçişleri Bakanı Aliyerlikaya, Van ve Şırnak Jandarma Komutanlıkları tarafından düzenlenen operasyonlarda 1'i kadın 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, paylaşımında aşağıdaki ifadelere yer verdi:

İki terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı istihbarat çalışmaları sonrası,

Van Jandarma Asayiş Kolordu ile Şırnak Jandarma Bölge Komutanlıklarımızın emir ve komutasında,

ŞEhit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu kapsamında Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde, Atak Taarruz Helikopterleri, J-SİHA ile ANKA-S desteğinde, JOPER, JÖH ve Jandarma Komando timlerimizin katılımıyla icra edilen operasyonda, 1'i kadın 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Operasyonu gerçekleştiren Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Aziz milletimiz sizlerle gurur duyuyor...

Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek.

 

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#İçişleri Bakanlığı#Terör#Terörle Mücadele

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