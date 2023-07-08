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Bakan Yerlikaya duyurdu: 16 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Yerlikaya#Kök Kenevir#Bitki
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 11:36

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Lice ve Genç kırsalında gerçekleştirilen Narko-Terör operasyonlarında 16 milyon 89 bin 228 kök kenevir bitkisi, 395 bin kök skank bitkisi, 73 kilogram esrar ele geçirildiğini duyurdu.

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

Diyarbakır ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıklarımızca Lice ve Genç kırsalında gerçekleştirilen Narko-Terör operasyonlarında 16 milyon 89 bin 228 kök kenevir bitkisi, 395 bin kök skank bitkisi, 73 kilogram esrar ele geçirildi. 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bölücü terör örgütünün 43 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesinin önüne geçildi.

Gençlerimizi zehirleyerek geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu tacirlerine asla geçit yok!

Jandarmamızı yürekten kutluyorum

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#Bakan Yerlikaya#Kök Kenevir#Bitki

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