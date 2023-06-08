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Bakan Yerlikaya duyurdu... 1 asker şehit oldu

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#Ali Yerlikaya#Aydın Ceylan#Şehit Haberi
Bakan Yerlikaya duyurdu... 1 asker şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 00:06

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın “Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu” sırasında şehit olduğunu açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. “Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu” sırasında şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'a Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarma Genel Komutanlığımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun." ifadelerine yer verdi. 

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#Ali Yerlikaya#Aydın Ceylan#Şehit Haberi

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