Bakan Yerlikaya: Bayram tatilinin 8 gününde trafik kazalarında 66 kişi hayatını kaybetti

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Ramazan Bayramı tatilinin son günü. Karayollarımızda trafik yoğunluğu var.

Bayram tatili boyunca Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz denetimlerine aralıksız devam etti ve etmeye de devam ediyor.

Bayram tatilinin 8. günü 13 Nisan 2024 Cumartesi gününde;

628 trafik kazası meydana geldi.

382 bin 467 araç denetlendi.

25 bin 215 araca hız ve radar işlemi,

34 bin 407 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 8 gününde toplam;

(Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi)

4 bin 998 trafik kazası meydana geldi.

66 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti.

8 bin 352 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

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Tekrar uyarıyoruz‼️

Lütfen aşırı hız yapmayalım.

Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.

Trafik kurallarına uyalım.

Lütfen aklımızdan çıkarmayalım: Hayatla yarışılmaz"