Bakan Yerlikaya: Asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştürdük

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Bakan Yerlikaya, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

6 Şubat gecesi 4.17'de Pazarcık merkezli depremin süresi 65 saniyeydi ama sanki bir ömür gibiydi. Koklamaya kıyamadığımız yavrularımızı kaybettik. 13.24'teki Elbistan merkezli depremle yaşadıklarımız asrın felaketiydi. Tüm imkanlarımızla canla başla hemen çalışmaya başladık. İlk depremden dakikalar sonra AFAD'a talimat verildi. 45 dakika sonra uluslararası acil yardım seviyesini ilan etti. Felaketlerin yaşandığı her ile kabinemizin tüm bakanları görevlendirildi. Valilerimiz deprem bölgelerine hareket etti.

650 BİN PERSONEL GÖREV YAPTI

20 Şubat'ta ilk konteyner kentte yaşam başladı. 85 milyonun kalbi deprem bölgesindeki kardeşlerimizle birlikte attı. 38 bin bina yıkılmıştı. Bu binaların tamamında arama ve kurtarma faaliyetleri yürütüldü. 650 bin personel görev yaptı. 23 gün süren çalışmalarda "sesimi duyan var mı haykırışları" karanlığı deldi.

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BÜYÜK BİR KONUT SEFERBERLİĞİ BAŞLATTIK

Devletimizle milletimizle dimdik ayaktaydık. Dünyanın en büyük arama kurtarma ve iyileştirme çalışmasını başlattık. Gözümüzün yaşını silip hep birlikte el ele verdik. Asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştürdük. Depremin akut dönemlerinde çadır kentler kurduk. Milyonlarca vatandaşımızı yurtlarda misafir ettik. Evim yuvam olsun kampanyası ile hem evimizi hem gönüllerimizi depremzede kardeşlerimize açtık. Büyük bir konut seferberliği başlattık. 46 bin konutun kuralarını çekip anahtarlarını hak sahiplerine teslim ediyoruz. bugün saat 14'ten sonra 9 bin konut kurasını hak sahipleri için çekeceğiz. Büyük bir hızla konutları bitirip hak sahiplerine vereceğiz. Bu gece aynı zamanda Miraç gecesi. Bu mübarek gecede dualarımız hep aynı. Allah devletimizi, şehirlerimizi tüm afetlerden korusun. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.