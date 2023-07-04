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Bakan Yerlikaya: 65 terörist etkisiz hale getirildi, 418 şahıs gözaltına alındı

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#İçişleri Bakanlığı#Ali Yerlikaya#Terörle Mücadele
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 09:19

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Haziran ayında 65 teröristin etkisiz hale getirildiğini, kırsalda ve şehirlerde bölücü terör örgütüne karşı toplam 13.138 operasyonda 418 şahsın gözaltına alındığını ve 112'sinin tutuklandığını duyurdu

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Bakan Yerlikaya'nın paylaşımındaki ifadeler şu şekilde:

Kahramanlarımız terörle mücadeleyi aralıksız sürdürüyor

Haziran ayında 65 terörist etkisiz hale getirildi

Geçtiğimiz ay teröre karşı 43’ü büyük ve orta ölçekli olmak üzere toplam 3.138 kırsalda ve şehirlerde bölücü terör örgütüne karşı operasyonlar düzenlendi.

Bu operasyonlarda 418 şahıs gözaltına alındı, 112 şahıs tutuklandı.

Kutsal vatan toprağımız ve şanlı bayrağımız uğruna gece gündüz demeden terörle mücadele eden Kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum🇹🇷

Allah ayağınıza taş değdirmesin.

Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek.

16 TERÖR EYLEMİ ENGELLENDİ

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Haziran ayında terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlar neticesinde, 16
terör eylemi engellenmiştir. Operasyonlarda, 38 sığınak/barınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Operasyonlarda, 39’u ağır ve uzun namlulu olmak üzere 51 silah, 70 el bombası, 24 mayın/EYP, 3 kilogramı plastik patlayıcı olmak üzere toplam 313 kilogram patlayıcı ile çeşitli çap ve ebatlarda 6.937 mühimmat ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi

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#İçişleri Bakanlığı#Ali Yerlikaya#Terörle Mücadele

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