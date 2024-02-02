Bakan Yerlikaya, 6 Şubat depremleri sonrası yapılan çalışmaları anlattı

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, AFAD’da 6 Şubat depremlerinden bu yana yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

Şu an, AFAD Başkanlığımızın ana merkez üssündeyiz. Burası, 6 Şubat depremleri de dahil, milletçe yaşadığımız tüm afetlerin yönetildiği, Afet Yönetim Merkezimiz.

Bildiğiniz üzere; 6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümüne sadece 4 gün kaldı. İstedik ki, AFAD olarak;

6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde depremin izlerini silmek, şehirlerimizi ihya etmek, milletimizin acısını dindirmek için neler yaptık ve neler yapmaya devam ediyoruz, onları, sizlerle tek tek paylaşalım.

6 Şubat’taki Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki birinci deprem; saat 04.17’de meydana geldi.

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Saat 04.30’da AFAD tarafından, Türkiye’deki tüm kurtarma ekiplerimize, ‘’Deprem bölgelerine intikal edin’’ talimatı verildi. Saat 04.40’ta nöbetçi AFAD ekibimiz tarafından Osmaniye Bilgi Apartmanından ilk vatandaşımız sağ olarak kurtarıldı. Diğer illerdeki nöbetçi AFAD ekiplerimiz arama kurtarma çalışmalarına süratle başladılar.

Saat 05.00 itibarıyla; Dönemin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’ın başkanlığında, Bakanlarımız ve

Türkiye Afet Müdahale Planı Yani TAMP Çalışma Gruplarımız tam kapasiteyle, AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde İlk toplantısını yaptı.

AFAD; Depremden sadece 45 dakika sonra, Saat 05.02’deyse, TAMP’taki en üst seviye olan ve ‘Uluslararası Acil Yardım Çağrısını’ kapsayan 4. Seviye Acil Durum ilan etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla; felaketlerin yaşandığı her ile koordinasyonu sağlamak üzere, kabinemizin hemen hemen tüm Bakanları görevlendirildi. Saat 05.45’te Valilerimizin, deprem bölgesine gitmeleri talimatı verildi.

İllerdeki mevcut yöneticilerimizi desteklemek için derhal; 59 Valimiz, 8 Vali Mülkiye Baş Müfettişimiz, 47 Mülkiye Müfettişimiz, 302 Kaymakam ve Vali Yardımcımız ile 292 Kaymakam adayımız, Yani toplam 708 Mülki İdare Amirimiz deprem bölgesine hareket ettiler.

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Yine saat 05.45’te bölgeye, arama ve kurtarma personelleriyle, AFAD Gönüllüleri ve iş makineleri sevk edilmeye başlandı. Saat 07.57’de, İzmir Adnan Menderes Havalimanından uçaklar, Adana Havalimanına arama kurtarma personeliyle, ağır tonajlı arama kurtarma araçlarını ulaştırmak için havalandılar.

Saat 11.25’te deprem bölgelerinde ilk bireysel çadırlar kuruldu. Birinci depremden 9 saat sonra,

Saat 13.24’te Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde ikinci bir depremle daha sarsıldık.

Bu yıkıcı depremden sonra da, hem arama kurtarma çalışmalarımız, hem de yardımların sevkiyatı aralıksız devam etti.

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"53 BİN 537 CANIMIZI YİTİRDİK"

Maalesef 6 Şubat’ta milletçe asrın Felaketini yaşadık. 120 bin kilometre karelik alanda 11 il, 124 ilçe, 6.929 köy ve mahallede, ağır yıkımlara neden olan bu depremlerde 53 bin 537 canımızı yitirdik, 107 bin 213 vatandaşımız da yaralandı.

14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler

Etki alanı bakımından dünya literatürüne geçti. Devletimiz tam bir seferberlik ruhuyla tüm kurumları, kuruluşları,

personeli, araç-gereç ve imkânlarıyla, depremin ilk anından itibaren, felaket bölgelerinde canla başla çalışmaya başladı.

Depremin 2. günü Hatay’a gelen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; ‘’Devlet-millet omuz omuza vererek inşallah afetin yol açtığı yıkıntıları kaldıracağız, hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız’’ sözleriyle devletimizin kararlığını ifade ediyordu.

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Milletimiz topyekun Deprem bölgesindeki yaraları ‘’Nasıl sararız?’’ diye çırpınıp duruyordu. Depremin 3. günü ağır hasarlı olan kara yollarımız ulaşıma açıldı. Bölgede beslenme hizmeti kapsamında günlük ortalama 4 milyon kişiye yemek hizmeti verildi. 20 milyon gıda kolisi dağıtıldı, yaklaşık 150 bin yardım TIR'ı bölgeye ulaştırıldı ve bunların dağıtımları koordine edildi.

Asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştürdük. Bu zor günler ancak bu ruhla aşılabilirdi.

Depremin daha ilk anında yoğunlaştığımız iki alan vardı: Biri arama kurtarma faaliyetleri, Diğeri ise geçici barınma hizmetleri.

Depremler sonrasında maalesef 38.901 bina yıkılmıştı. Bu binaların tamamında arama, İçinde yaşam olduğu belirlenen 26 bin binada arama ve kurtarma faaliyeti yürütüldü.

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"650 BİN PERSONEL GÖREV YAPTI"

Bölgede müdahale çalışmaları kapsamında: 11.488’i uluslararası, 35.250’si arama kurtarma, 142 bini güvenlik personeli olmak üzere toplam 650 bin personel görev yaptı.

Ayrıca yürütülen bu çalışmalarda; 20 bin araç ve iş makinesi, 141 helikopter, 182 uçak ve 23 gemi görevlendirildi. Uçak ve helikopterlerimiz toplam 17.500 sorti yaptı.

Önce çadırlar kuruldu. Bölgeye 1 milyon çadır sevk edildi. Bunların bir kısmı bireysel olarak dağıtıldı. 350 çadır kent alanında 645 bin çadır kuruldu. Yaklaşık 2,5 milyon afetzedemize geçici olarak barınma imkanı sağlandı. Tüm bunlar yapılırken depremden etkilenen ve yakınlarının yanlarına gitmek isteyen 3 milyon 549 bin afetzedemizin tahliyesini sağladık. Türk Hava Yollarımız bu dönemde 13 bin 701 sefer ile 2 milyonu aşkın yolcu taşıyarak unutulmaz bir tarih yazdı. Aynı zamanda THY, 712 kargo seferi ile 32 bin 770 ton yardım malzemesini deprem bölgesine ulaştırdı.

"14 MİLYAR 453 MİLYON LİRA “KİRA DESTEK ÖDEMESİ” YAPILDI"

Bir taraftan tüm bu koordinasyon sağlanırken, diğer yandan da geçici barınma merkezleri yani konteynerler üretiliyor, konteyner kentler kurulmaya başlanıyordu. İlk bireysel konteynerimizi depremin 2. günü kurmaya başladık. 20 Şubat’ta ise Kahramanmaraş Karacasu’da ilk konteyner kentte yaşam başladı. Bugün geldiğimiz noktadaysa 414 konteyner kentte 215 bin 224 konteyner kurulumu gerçekleşti. Bu konteynerlerde; 691 bin afetzedemiz misafir ediliyor.

Konteynerlerin dışında; geçici barınma hizmetlerinde bir diğer önemli adımsa kira destek ödemeleriydi. Bugüne kadar, geçici barınma hizmeti kapsamında; 349 bin hanemize toplam 14 milyar 453 milyon lira “Kira Destek Ödemesi” yapıldı. Bu kapsamda; ev sahiplerine aylık 7 bin 500, kiracılaraysa 5 bin lira kira destek ödemesi yapılmaya devam ediliyor. AFAD’ın başlattığı "Evim Yuvan Olsun" kampanyası ile de vatandaşlarımız hem gönül kapılarını hem de evlerinin kapılarını depremzedelerimize açtı.

"ENKAZ KALDIRMA İŞLEMLERİNİN YÜZDE 91'İ TAMAMLANDI"

60 bin 421 acil yıkılacak ve yıkık binanın enkazları 68 günde tamamen kaldırıldı. Ağır hasarlı 200 bin 401 binadan 166 bin 602’sinin enkazı kaldırıldı. Şu ana kadar; hacme göre enkaz kaldırma işleminin %91’i gerçekleştirildi. Geriye kalan enkaz kaldırma süreçleri de yoğun bir şekilde devam ediyor.

"YARIN HATAY'DA ANAHTAR TESLİM TÖRENLERİNE BAŞLIYORUZ"

İşte yarın, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Hatay’dayız! Dünyada başka bir örneğine rastlanmayacak hızda; 41 bin deprem konutumuzun ve 5 bin köy evimizin kura çekimi ile anahtar teslim törenlerinin ilkine

‘’Bismillah’’ diyerek başlıyoruz.

4 Şubat’ta Gaziantep’te, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta ve ilerleyen günlerde de diğer illerimizde,

inşallah bu törenlerimizi gerçekleştireceğiz. Depremzede vatandaşlarımıza söz verildiği gibi

Konutlarını teslim edeceğiz. Çekilen her kura, Teslim edilen her anahtar, Milletimizin dayanışma ruhunu, birliğini, Beraberliğini, kardeşliğini, diğerkâmlığını ve Devletimizin gücünü bir kez daha gösterecek! Bu törenleri 11 ilimizde de gerçekleştireceğiz. Depremzedelerimizin yeni sıcak yuvalarına kavuşmalarının sevincini milletçe paylaşacağız.