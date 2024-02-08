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Bakan Yerlikaya: 123 göçmen kaçakçısı yakalandı

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#Ali Yerlikaya#Göçmen#Göçmen Kaçakçılığı
Bakan Yerlikaya: 123 göçmen kaçakçısı yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2024 09:10

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kalkan-11 operasyonlarında 123 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, Kalkan-11 operasyonlarına ilişkin sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep, Ağrı, Kars ve Van’da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen “KALKAN-11” Operasyonunda 123 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı.
Organizatörlerden;
50’si tutuklandı,
22’si hakkında adli kontrol kararı verildi,
25’inin adli işlemleri devam ediyor.

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki;
İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz.

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep, Ağrı, Kars ve Van İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlar sonucu;

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Suçta kullanıldığı tespit edilen 19 araca el konuldu.

Operasyonları düzenleyen kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin🇹🇷

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadelemiz Azim ve Kararlılıkla Sürdürülecektir.

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#Ali Yerlikaya#Göçmen#Göçmen Kaçakçılığı

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