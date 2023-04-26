Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Yardımcısı Turagay'dan, Derecik Sınır Kapısı'nda inceleme

Güncelleme Tarihi:

#Hakkari#Ticaret Bakan Yardımcısı#Yüksekova
Bakan Yardımcısı Turagaydan, Derecik Sınır Kapısında inceleme
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 15:38

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesindeki Umurlu Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Haberin Devamı

Hakkari'ye gelen Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, vali yardımcıları ile protokol üyeleri tarafından karşılandı. Derecik Umurlu Sınır Kapısı'nda incelemede bulunan Turagay, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatıyla ilçeye geldiğini, amaçlarının sınır kapısını en kısa sürede açıp işler hale getirmek olduğunu söyledi.

Bakan Yardımcısı Turagaydan, Derecik Sınır Kapısında inceleme

Turagay, "Bunun Türkiye ve Irak arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından ne kadar önemli olduğunu, bölge halkına ne kadar büyük katkı sağlayacağını, özellikle akraba ilişkilerini dikkate aldığımız zaman bütün bu yöreye nasıl bir canlılık getireceğini biliyoruz. Sonuna kadar da bu irademizi sergiliyoruz. Bu sene içinde inşallah yol da tamamlanacak. Orada da önemli adımlar atıldı. Karşı tarafa konteynerler konulmuş ama bunun için tabii ki bir alt yapı çalışması gerekiyor. Buranın projesi geçti, binaları yenileyeceğiz. En kısa sürede yolcu trafiğine açılması için çalışıyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Bakan Yardımcısı Turagaydan, Derecik Sınır Kapısında inceleme

İlçe merkezinde esnafı ziyaret eden Turagay, daha sonra Derecik Kaymakamı Abdulkadir Işık'ı makamında ziyaret etti. Turagay'a ziyaretlerinde Vali Akbıyık, Kaymakam Işık, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ve milletvekili adayları da eşlik etti. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakkari#Ticaret Bakan Yardımcısı#Yüksekova

BAKMADAN GEÇME!

Telefonunuz sizi dinliyor mu | ‘Ortak IP kullanan kişilerde aynı reklamların çıkması olası’

Telefonunuz sizi dinliyor mu? | ‘Ortak IP kullanan kişilerde aynı reklamların çıkması olası’

#Teknoloji
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden hastalığımla hiç ilgilenmiyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden hastalığımla hiç ilgilenmiyor?

#Hastalık
JEL TIRNAKLARDAKİ GİZLİ TEHLİKE: Uzun süre bozulmuyor ama sinsice sağlığımızla oynuyor

JEL TIRNAKLARDAKİ GİZLİ TEHLİKE: Uzun süre bozulmuyor ama sinsice sağlığımızla oynuyor

#Sağlık