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Bakan Yardımcısı Ersoy’dan İBB personeli Muharrem Kılıç'la ilgili açıklama

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#Mehmet Ersoy#İBB#Personel
Bakan Yardımcısı Ersoy’dan İBB personeli Muharrem Kılıçla ilgili açıklama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 19:29

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, belediyelerdeki soruşturma kapsamında terörle bağlantısı ortaya çıkan Muharrem Kılıç’ın tüm soruşturmalardan ret cevabı almasına rağmen İBB tarafından işe alındığını açıkladı.

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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy yaptığı paylaşımda, bahse konu olan Muharrem Kılıç’ın yaptığı başvurularda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, Diyarbakır Valiliğinden, Diyarbakır 1. İdare Mahkemesinden ve Gaziantep Bölge İdare Mahkemesinden güvenlik soruşturması nedeniyle ret cevabı aldığını, ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işe alındığını belirtti.

 

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#Mehmet Ersoy#İBB#Personel

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