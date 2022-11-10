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Bakan Yardımcısı Çataklı'dan '12 Kasım tatbikatı' açıklaması: Türkiye'de ilk kez yapacağız

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#Bolu#12 Kasım Tatbikatı#Deprem Tatbikatı
Bakan Yardımcısı Çataklıdan 12 Kasım tatbikatı açıklaması: Türkiyede ilk kez yapacağız
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 15:09

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Türkiye genelinde 12 Kasım'da gerçekleştirilecek deprem tatbikatıyla ilgili, "Türkiye'de ilk kez yapacağız. Dünyada sıklıkla yapılan bir uygulama özellikle Japonya'da yapılıyor. Aynı anda ülkenin tamamında ‘Çök- kapan- tutun’ tatbikatı yapacağız. Amacımız, afetlere hazırlığa katkı sunmak. Bu yolda farkındalık oluşturacağız. Buradan elde ettiğimiz dinamizmi başka alanlarda devam ettireceğiz. O sebeple bunu hayati çalışma olarak görüyoruz. Tüm vatandaşlarımızın da buna duyarlı olmasını ve katılmasını istirham ediyoruz" dedi.

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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Bolu Valiliği'ni ziyaret etti. Çataklı, ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Yardımcısı Çataklı, 12 Kasım'da Türkiye genelinde gerçekleştirilecek deprem tatbikatı ile ilgili "Türkiye olarak biz sadece afet olduğu anda değil öncesinde afetlere hazırlanmak konusunda son dönemde büyük bir gayret ortaya koyuyoruz. Elbette afet anına hazırlanmak, sağlıklı müdahalelerde bulunmak mühim. Özellikle Türkiye, afet planlaması kapsamında büyük mesafeler katetti. Buna biz son dönemde yürüttüğümüz çalışmalarla afet öncesini de yoğun olarak ekledik. İllerimizde il afet risk azaltma planlarımızı tamamladık. Geçen yıl Türkiye'de 'Afet Eğitim Yılı' ilan etmiştik. 56 milyon vatandaşımıza bu çerçevede ulaştık. Bu yıl da eğitimlerini tamamladığımız vatandaşlarımıza tatbikat yaptırmak istedik. Bu yılı da 'Afet Tatbikatı Yılı' ilan ettik ve yoğun şekilde tatbikatlarımızı sürdürüyoruz. Dün KYK yurtlarında tatbikatlarımızı gerçekleştirdik. 850 bin civarında bir katılım oldu” dedi.

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Farkındalık oluşturmak istediklerini kaydeden Bakan Yardımcısı Çataklı, “12 Kasım'daki tatbikatı ise Türkiye'de ilk kez yapacağız. Dünyada sıklıkla yapılan bir uygulama özellikle Japonya'da yapılıyor. Aynı anda ülkenin tamamında ‘Çök- kapan- tutun’ tatbikatı yapacağız. Buradaki amacımız da bu farkındalığı geliştirmek. Afetlere hazırlığa bir katkı sunmak. Bu yolda hem bir farkındalık oluşturacağız. Buradan elde ettiğimiz dinamizmi başka alanlarda devam ettireceğiz. O sebeple bunu hayati bir çalışma olarak görüyoruz. Tüm vatandaşlarımızın da buna duyarlı olmasını ve katılmasını istirham ediyoruz" diye konuştu.

 

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#Bolu#12 Kasım Tatbikatı#Deprem Tatbikatı

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