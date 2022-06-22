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Bakan Yanık'tan Pınar Gültekin açıklaması: Bu davada haksız tahrik yanlış bir değerlendirmedir

#Pınar Gültekin#Kadın Cinayeti#Derya Yanık
Bakan Yanıktan Pınar Gültekin açıklaması: Bu davada haksız tahrik yanlış bir değerlendirmedir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Pınar Gültekin cinayeti davasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sonuna kadar süreci takip edeceğiz. Haksız tahrik uygulanmaması gerektiğini başından beri söylüyoruz. Bu davada haksız tahrik yanlış bir değerlendirmedir. Bir hukukçu olarak söylüyorum faili cesaretlendiren bir eylemdir." dedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Pınar Gültekin davasıyla ilgili, dün itibariyle istinafa dilekçemizi verdik. Sonuna kadar süreci takip edeceğiz. Haksız tahrik uygulanmaması gerektiğini başından beri söylüyoruz. Bu davada haksız tahrik yanlış bir değerlendirmedir. Bir hukukçu olarak söylüyorum faili cesaretlendiren bir eylemdir." ifadelerini kullandı.

"HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ" UYGULANMIŞTI

Muğla'da Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın (32), 'canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi ise önceki gün Cemal Metin Avcı’ya ‘haksız tahrik’ indirimiyle 23 yıl hapis, ‘cinayete yardım etmek’ ve ‘suç delillerini gizlemek’ iddiasıyla yargılanan kardeşi, annesi, babası, eski eşi ve ortağı 5 kişiye ise beraat verdi.

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#Pınar Gültekin#Kadın Cinayeti#Derya Yanık

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