Bakan Yanık’tan Enes Kara yorumu: Ailede iletişim sıkıntısı var

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Osman Hocadan umutlu analiz... Salgın ne zaman bitecekOsman Hoca'dan umutlu analiz... Salgın ne zaman bitecek?#Koronavirüs
Demirören Şirketler Grubundan Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusu#Ali Mahir Başarır
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Film senaryosu gibi...Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Film senaryosu gibi...#Robert Durst
Donanmanın 007si göreve başladıDonanmanın 007'si göreve başladı#Milli İstihbarat Gemisi
Kapkara bir cehalet: Cin çıkarma vakasıKapkara bir cehalet: Cin çıkarma vakası#Cin Çıkarma
Tüm zamanların ikinci zirvesi... Konut satışı rekora doymuyorTüm zamanların ikinci zirvesi... Konut satışı rekora doymuyor#Konut
Sahildeki o rezalet için bakanlıktan belediyeye... Yıkım talimatıSahildeki o rezalet için bakanlıktan belediyeye... Yıkım talimatı#Kumköy Sahili
MasterChef Türkiye 2021de şampiyon belli olduMasterChef Türkiye 2021'de şampiyon belli oldu#Masterchef Türkiye
1200 liradan 3000 liraya çıkardı: Kiracısı fahiş artışı kabul etmeyince... Baltalı zorbalar1200 liradan 3000 liraya çıkardı: Kiracısı fahiş artışı kabul etmeyince... Baltalı zorbalar!#Balta
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİBir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ#Tatil
Kırmızı Oda’daki Bahar’ın çığlığıKırmızı Oda’daki Bahar’ın çığlığı#Kırmızı Oda
Kırmızı ipin sırrı çözüldüKırmızı ipin sırrı çözüldü!#Serenay Sarıkaya
Bakan Kocadan İstanbul açıklaması: Hastaneye yatanlarda artış gözleniyorBakan Koca'dan İstanbul açıklaması: "Hastaneye yatanlarda artış gözleniyor"#Istanbul
Beşiktaş, Gaziantep FKyı tek golle yendiBeşiktaş, Gaziantep FK'yı tek golle yendi#Süper Lig
Almanya kahraman Türk gençleri konuşuyor... Son anda kurtardılarAlmanya kahraman Türk gençleri konuşuyor... Son anda kurtardılar#Almanya
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Yanık’tan Enes Kara yorumu: Ailede iletişim sıkıntısı var

#Enes Kara#Derya Yanık#İntihar
Bakan Yanık’tan Enes Kara yorumu: Ailede iletişim sıkıntısı var

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kaldığı cemaat yurdunda intihar eden Enes Kara ile ilgili, “Aileler açısından baktığımızda tipik bir iletişimsizlik sıkıntısı görüyoruz” dedi. Bakan Yanık, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı:

Haberin Devamı

KARDEŞLERİYLE İLGİLİ TAKİP YAPILIYOR

Enes Kara için çok üzgünüm. Yetenekli bir genç. Gençlerimiz ya da herhangi bir birey için intiharın bir sorun çözme biçimi olmadığının altını çizerek ifade etmek lazım. Çünkü çalışmalarımız intiharın çok örneksenen bir davranış biçimi olduğunu gösteriyor. Enes Kara’nın intiharından sonra, onunla ilgili yorumlara bakınca açıkçası bir öykünme tetiklemesi yapar mı diye endişe etmedim değil. Aileler açısından baktığımızda, tipik bir iletişimsizlik sıkıntısı görüyoruz. Bazı durumlar siyasetin, politik duruşlarımızın, ideolojik kamplarımızın çok dışındadır. Bunlara malzeme edilemeyecek kadar kıymetlidir. Hayat hakkı da bunlardan biridir. O nedenle Enes Kara ya da başka olayları değerlendirirken, kimlikleri bir yana bırakıp, insan olarak ve bu toplumun bir ferdi olarak bakmamız lazım. Maalesef Enes Kara’nın da bu tartışmanın bir aracı haline geldiğini görüyorum. Son derece üzgünüm. Ortada 20 yaşında, pırıl pırıl bir genç var ve hayatına son vermiş. Bunun üzerine düşünmemiz lazım. Bunun sebepleri ve sonuçları üzerine düşünmemiz lazım. Arkadaşlarımız kardeşleri ile ilgili gerekli takipleri yapıyorlar. Bizim bakanlık olarak müdahil olmamızı gerektiren bir durum varsa, gerekli desteği ve incelemeleri, çalışmaları yaparız.

Haberin Devamı

1150 LİRAYA KADAR DOĞALGAZ YARDIMI

Isınma desteği almaya hakkı olan vatandaşların bir kısmı bunu kömür olarak kullanmak istediler. Kimi de doğalgaz olarak kullanacak. Enerji Bakanlığı ile çalışmalar son aşamaya geldi. Şubat ortası gibi başvurular alınacak, mart ayında da ödemeleri yapmaya başlayacağız. Başvuruları e-devlet üzerinden yapmak mümkün. Ya da vatandaşlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma merkezlerine giderek başvuru yapabilirler. Doğalgaz ödemelerini hak sahibi olan kişinin PTT kartına doğrudan yatıracağız. Isıl haritaya göre değişen şekilde hane başına ödeme yapılacak. Çünkü Erzurum’daki bir ısınma ihtiyacıyla Ege’deki aynı değil. Yıllık 450 lira ile 1150 lira arası ödeme kararı verildi. İki eşit taksitte ödenecek. Hedef 4 milyon haneye ulaşmak. Bu, kömürün iki katından fazla bir hane. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz.

Haberin Devamı

PANDEMİDE KADINA ŞİDDET ARTTI

2021 yılında toplam kadın cinayeti 307 oldu. 2020’ye göre bir parça artış var. Pandemide bir arada olmanın kadına yönelik şiddeti artırdığı bilinen bir gerçek. Kadın konukevlerine gelen kadınların tamamı şiddet öyküsü ile gelmiyor. 2021’de yüzde 50 barınma ihtiyacı, yüzde 50 şiddet nedeniyle başvuru yapılmış. 81 ilde şiddet önleme ve izleme merkezimiz var. Bunlardan 2021 yılında 256 bin kadın, 23 bin erkek, 17 bin çocuk hizmet almış.

TEDBİR KARARINDAN SONRA DA DİKKAT

Dilara Yıldız konusunda talihsiz bir durum var. Uzaklaştırma kararına rağmen bir araya gelmişler. Ben haber akışında birtakım boşluklar olduğunu düşünüyorum. Bu biraz hukukçu refleksi. Çünkü 10 gün evinde bekledi diyor. Silahla restorana gidiyor olması falan orada uymayan bir şey var. Hikâyenin kendi bütünlüğü içinde eksik kalan bir yer var. Sürecin takibinde üzerimize düşeni yapacağız ama tedbir kararlarında bazen insanlar bir şekilde yeniden şans vermek gibi takdir haklarını kullanıyorlar. Bu süreçte biraz dikkatli olmak lazım.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Enes Kara#Derya Yanık#İntihar

BAKMADAN GEÇME!

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Robert Durstün filmlere konu olmuş hikayesi

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Robert Durst'ün filmlere konu olmuş hikayesi

#Robert Durst
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Tatil
Elçin Sangu’ya tazminat şoku

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

#Elçin Sangu

BAKMADAN GEÇME!

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Robert Durstün filmlere konu olmuş hikayesi

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Robert Durst'ün filmlere konu olmuş hikayesi

#Robert Durst
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Tatil
Elçin Sangu’ya tazminat şoku

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

#Elçin Sangu