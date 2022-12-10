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Bakan Yanık Genel Kurul'da açıkladı: Bizim için korunacak tek değer mağdurdur

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#Derya Yanık#Cinsel İstismar#TBMM
Bakan Yanık Genel Kurulda açıkladı: Bizim için korunacak tek değer mağdurdur
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2022 23:34

TBMM Genel Kurulu'nda 2023 bütçe görüşmeleri devam ediyor. Son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına kürsüye çıkan Bakan Derya Yanık gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık 6 yaşında evlendirilen kız çocuğu ile ilgili "3 gün sonra açıklamayı neden yaptık; kamuoyuna ne kadar bilgi yansıdığını bilmiyorduk. Can güvenliğini riske etmemek için bir süre bekledik. Biz mağdura her türlü desteği sağlamışız, dava bize intikal edildiği gün olaya müdahil olmuşuz" açıklamasını yaptı. 'Bizim bakanlık olarak tavrımız çok açık' diyen Bakan Yanık "Bizim için korunacak tek değer vardır mağdurdur" dedi.

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TBMM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 6 yaşındayken evlendirilerek yıllarca cinsel istismara uğrayan H.K.G.'nin davasıyla ilgili Genel Kurul'u bilgilendirdi. 

Bakan Yanık açıklamasında "Cinsel istismar konusuyla alakalı milletimizi bilgilendirmek istiyorum. Konuyla alakalı mağdur 30 Kasım 2020'de savcılığa müracaat etmiş. 4 Aralık 2020'de ilk kabul birimimize almışız, 8 Aralık 2020'de mağduru kadın konuk evimize almışız. Bu süre içerisinde mağdurun, ilkokul diploması alınıyor. Mağdura meslek eğitimi veriyoruz, aşçılık eğitimi alıyor İngilizce öğreniyor. Uzun süre gizliliğini sağlamak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Kamuoyu, davanın açıldığı tarihte haberdar oldu bu konudan. Dava bize 2 Aralık 2022'de ihbar edildi. Biz aynı tarihte davaya müdahil olduk. 3 gün sonra açıklamayı neden yaptık; kamuoyuna ne kadar bilgi yansıdığını bilmiyorduk. Can güvenliğini riske etmemek için bir süre bekledik. Biz mağdura her türlü desteği sağlamışız, dava bize intikal edildiği gün olaya müdahil olmuşuz. Bizim bakanlık olarak tavrımız çok açık. Bizim için korunacak tek değer vardır çocuktur. Bizim için korunacak tek değer vardır kadındır. Bizim için korunacak tek değer vardır mağdurdur" dedi. 

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#Derya Yanık#Cinsel İstismar#TBMM

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