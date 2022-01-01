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Bakan Varank yılbaşına temizlik görevlileri ile birlikte girdi

#Mustafa Varank#Yeni Yıl#Temizlik Görevlileri
Bakan Varank yılbaşına temizlik görevlileri ile birlikte girdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Pendik Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinde, yeni yıla çalışarak giren temizlik görevlileri ile bir araya geldi. Bakan Mustafa Varank ile Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, yılbaşında çalışan işçilerle beraber sokaklarda temizlik işlemi yaptı.

 

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinde Pendik Arama Kurtarma Ekipleri (PEAK), zabıta ekipleri ve temizlik görevlileri ile buluştu. Temizlik görevlileriyle gece yarısı mesaine katılan Mustafa Varank ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin çalışanların ve basın mensuplarının yeni yılını kutladıktan sonra temizlik aracına bindi.

Temizlik aracı içerisinde Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve temizlik görevlisiyle beraber bir süre cadde üzerinde temizlik işlemi yapan Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank temizlik personelleri, sağlık çalışanları, basın mensupları ve vatandaşlara baklava ikram etti. Bakan Varank, cadde üzerinde sohbet ettiği sağlık çalışanının daveti üzerine Pendik Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'na uğrayarak 112 Acil personellerinin yeni yılını kutladı.

Yeni yılın ilk saatlerinde temizlik görevlileriyle gece mesaisi gerçekleştiren Bakan Varank, "AKOM'da zabıta, temizlik çalışanları ve fen işlerinden arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Onların işlerine destek olmak adına bu gece buradayız. Mesela süpürge aracındaki arkadaşımız Pendik'te yaşayan vatandaşlarımız daha temiz günlerini geçirsinler diye saat 3'ten sabah 11'e kadar nöbet tutacak. Bütün cadde ve yolları temizleyecek. İşte o arkadaşımıza eşlik ettik ve aracını kullanmaya çalıştık. Türkiye daha güzel bir ülkemiz olsun diye büyük fedakarlıkla çalışan emekçi arkadaşlarımız var. Yılbaşı akşamları onları hatırlamak anlamlı olur diye düşünüyorum. Buradan tüm Türkiye'ye hayırlı, mutlu ve huzurlu bir sene diliyoruz. İnşallah 2022 yılı pandeminin bütün etkilerinin yok olduğu daha güzel bir yıl olacak" ifadelerini kullandı.

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#Mustafa Varank#Yeni Yıl#Temizlik Görevlileri

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