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Bakan Varank, yeni yıla 'motokurye' olarak girdi; sipariş götürdü

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#ANKARA#Bakan Varank#Alışveriş
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2023 13:54

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni yıla Ankara'da zorlu koşullarda çalışan motokuryelerle birlikte girdi. Kaskını takıp kurye kıyafetini giyen Bakan Varank, motosiklet ile dağıtıma çıktı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Varank, yeni yıla çalışarak giren motokuryelerin bir arada olduğu dağıtım merkezini ziyaret etti. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Varank, motokuryelerle birlikte dağıtıma çıkmak istediğini söyledi. Online sipariş uygulamasına kaydını yaptıran Varank, uygulamada 'kurye' olarak görüldü ve ilk siparişi ise bir öğrenci yurdundan geldi. Varank, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ekonomi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ebru Partı'nın sipariş ettiği dondurma, cips ve içecekleri; Altındağ'daki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Şerife Bacı Kız Yurdu'na giderek tam zamanında teslim etti.

BAKAN VARANK'I GÖRÜNCE ŞAŞIRDILAR

Bakan Varank, kendisini tanımayan öğrenciye yeni yıla kuryelerle birlikte girdiğini ifade ederek, kendisinin Sanayi ve Teknoloji Bakanı olduğunu söyledi. Üniversite öğrencisi, karşısındaki Bakan Varank’a 'Gerçekten mi?' dedi.

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Bakan Varank, yeni yıla motokurye olarak girdi; sipariş götürdü

Bakan Varank, öğrencinin kaldığı odaya, Türkiye'nin otomobili Togg'un seri üretim bandından indirilmesi anısına verilen tabloyu hediye etti. Varank, genç kızın birlikte kaldığı oda arkadaşlarına içerisinde TÜBİTAK'ın bilimsel ve kültürel yayınlarının bulunduğu dergi ve kitaplarından oluşan paketleri de hediye etti.

Bakan Varank, yeni yıla motokurye olarak girdi; sipariş götürdü

SİPARİŞLER ÜCRETSİZ

Bakan Varank, Getir'in yöneticileri ile görüştüğünü bu siparişlerden ücret alınmayacağını, yapılan ödemenin ise iade edileceğini söyleyerek, "İyi seneleriniz olsun, arkadaşlarına selam söyle" dedi. Yurdun 570 öğrenci kapasiteli olduğunu öğrenen Varank, yurt çalışanlarına da hayırlı bir yıl diledi.

Siparişi teslim eden Varank, Getir uygulamasında kendisinin kurye olarak resmini görünce, "İnşallah iyi yıldız verirler. Para da almadık" diyerek herkesi güldürdü. Bir süre sonra öğrenci ile telefonda görüşen Bakan Varank’ın, "Siparişten memnun kaldıysanız bize yıldız verin" sözleri de gülümsetti.

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Bakan Varank, yeni yıla motokurye olarak girdi; sipariş götürdü

'FARKINDALIK OLSUN İSTEDİK'

Varank, daha sonra yurttan ayrılarak Etlik'te bulunan Getir'in dağıtım merkezine geçti. Varank'a Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek ile diğer yetkililer eşlik etti. Varank, burada yaptığı açıklamada, "Kolay iş değil. Bir kere hava soğuk. Arkadaşlarımızın ne kadar emek verdiğini görmüş olduk. Müşteriyi memnun ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü bedava verdik ürünleri. Patronla anlaştık. Para almayacaktı. Hem de hediyeler götürdük. İlk teslimatımızda 5 yıldız verirler, iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum" dedi.

Bakan Varank, yeni yıla motokurye olarak girdi; sipariş götürdü

Merkezde kuryelerle sohbet eden ve onların temennilerini dinleyen Varank, "Kurye arkadaşlarımız neler yaşıyorlar biraz onlarla ilgili farkındalık olsun diye yılbaşı akşamını onlarla geçirelim, hatırlarını soralım istedik. Bizim açımızdan da farklı bir tecrübe oldu. Kurye arkadaşlarımız gerçekten kar kış demeden, vatandaşlarımız evlerinde güvenle huzur içinde ürünlerini alabilsinler diye büyük bir gayretle çalışıyorlar. Onların zaman zaman istekleri gündeme geliyor. Farkı firmaların farklı uygulamaları oluyor. Biz hükümet olarak kurye arkadaşlarımızla ilgili gerek muhataplarımızla konuşurken gerekse onların hayatlarını kolaylaştıracak neler yapabiliriz bunlarla ilgili her zaman gündemimiz dolu" diye konuştu.

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Bakan Varank, yeni yıla motokurye olarak girdi; sipariş götürdü

'GAYRETLERİMİZ 2023'TE DEVAM EDECEK'

2022'nin kolay bir sene olmadığını hatırlatan Bakan Varank, "Pandemiden kurtulduk dediğimiz bir anda Rusya-Ukrayna savaşı ile başlayan dünyada bir enerji krizi baş gösterdi. Bunun ekonomik etkileri tüm dünyayı sarsıyor. Biz bu alanda da gerek sabit gelirli vatandaşlarımızın asgari ücretle ilgili atılması gereken adımlarda ya da enflasyonla mücadelede elimizden ne geliyorsa bunu şimdiye kadar vermeye gayret ettik. İnşallah 2023 senesinde de devam edeceğiz. İnşallah 2023 huzurlu, mutlu bir sene olur. Görevi başındaki bütün arkadaşlarımıza hayırlı bir sene diliyorum. Onlar geceleri çalıştığı için gündüzleri kar kış demeden çalıştığı için vatandaşlarımız huzur içerisinde güven içerisinde çok daha konforlu bir hayat sürebiliyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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#ANKARA#Bakan Varank#Alışveriş

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