Bakan Varank TBMM’ye Togg ile geldi... 'Türk insanının inanınca neyi başaracağının en güzel göstergesi'

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Bakan Varank TBMM’deki bütçe görüşmeleri öncesi gazetecilere gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Varank’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

60 yıl önce devrim projesi meclisin önünde son bulmuştu. bugün biz de Türkiye'nin otomobilini meclise getirdik.

Gün boyunca burada olacak, değerli vekillerimiz gelip görebilecekler.

Türkiye'nin otomobili projesi Türk insanının, mühendisinin inanınca neyi başarabileceklerinin en güzel göstergesi. Bu bir vizyon projesi. Böyle bir vizyonu ortaya koyabilecek siyasi proje çok önemli. Baba yiğitlerin, mühendislerin elbette emeği var, ama böyle bir vizyonu ortaya koymak baba yiğitlik gerektiriyor, sayın cumhurbaşkanımız sonuna kadar destekledi. Bu test araçlarından bir tanesi. Üretilen araçların hepsi onay almak için üretilen araçlar. Seri üretim bandından çıkan araç. Onay alındığında bu araçlar satılabilir hale gelecek. Testler devam ediyor.

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Bunun bir numarası yok, bu bir test aracı. Bakanlıklar bunu kullanmak için sıraya girer diye düşünüyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak Türkiye'de üretilen bir araca binmem gerekir diye düşünüyorum dedim.

Bu araçlar çıktığında ben de de bakan arkadaşlarım da bu aracı kullanmak istiyoruz. Zaten bakan arkadaşlarım da bizi sıkıştırıyor.

Grup başkan vekillerimize direksiyona geçin diye teklif ettik. Onlar senin şoförlüğünü görelim dediler. Meclis'te test etme imkânı pek mümkün değil. İnşallah Mart'ta otomobilimizi yollarda gördüğümüzde herkes test edebilecek.

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AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ise TBMM önündeki konuşmasında, "Biz gurur duyduk. 1960'ı hatırladık. Devrim otomobilleri bugün hayatımızda olsa herkes gurur duymaz mıydı. Gurur duyuyoruz, ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Eksikleri olabilir ama süreç içinde daha gelişir." ifadelerini kullandı.