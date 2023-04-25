Bakan Varank: Demek ki İmamoğlu'nun Togg'un havasına ihtiyacı var

Haberin Devamı

Kapalı Pazaryeri açılışında konuşan Bakan Varank, "Yenişehir kapalı pazaryeri açılışı nedeniyle sizlerin huzurundayız. Sizler için durmadan çalışıyoruz. Biz 21 yıldır bu ülkede taş üstüne taş koymanın, vatandaşlarımızı hak ettikleri hizmetlerle buluşturmanın derdinde bir siyasi hareketiz" diye konuştu. Konuşmasının ardından Varank, kapalı pazar alanının açılışını gerçekleştirdi.

SANAYİCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Bakan Varank, Yenişehir'deki programının ardından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) meclis toplantısına katıldı. Toplantıya Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, BTSO meclis üyeleriyle iş insanları da katıldı. Bursa'nın sosyal, ekonomik ve ticari açıdan Türkiye'nin en gelişmiş şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Varank, "Bursa'nın bölge ve ülke ekonomisine çok ciddi katkıları var. Renault burada, Tofaş burada, Karsan burada. Şimdi milli ve yerli otomobil Togg da burada. Tabii Togg'a ayrı bir parantez açmak lazım. Togg'un bu şehre kazandırdıklarını en iyi iş dünyamız bilir. Otomotiv endüstrisi Bursa'da tedarikçi firmalarımız bilir. Biz Togg'la büyük bir değişim ve dönüşümü bu şehre kazandırdık. Şimdi inşallah batarya teknolojilerini de bu şehre getirerek aslında Bursa'nın sanayisinde bir sıçrama oluşturacağız. Bursa sanayisini çok daha katma değerli bir hale getirmiş olacağız" dedi.

Haberin Devamı

'21 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE YATIRIMIN ÖNÜNÜ AÇTIK'

Bursa'nın otomotiv, tekstil, makine, gıda üretim ve ihracatında Türkiye'nin lokomotifi bir şehri olduğunu belirten Varank, "Bursa için en büyük hayalim, Bursa sanayisinin orta- yüksek ve yüksek teknolojili üretimdeki payını artırabilmek. Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Bursa sanayisini güçlü bir şekilde destekledik. Bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Şehrimizde 2022 yılı sonu itibariyle desteklerimizden yararlanmak için 917 şirket yatırım teşvik belgesi aldı. 21 milyar liranın üzerinde sabit yatırımın ve 14 bine yakın istihdamın önünü açtık. Organize sanayi bölgelerinin sayısını 9'dan 17'ye yükselttik. Üç endüstri bölgesi ilan ettik. Sanayi siteleri kurduk. Girişimcilerimize ve Ar-Ge yapan işletmelerimizi ev sahipliği yapan iki teknoparkımızı destekledik. Şu anda Teknoparklarımız ful. Bunun da farkındayız. Kendi bünyesinde Ar-Ge ve tasarım merkezine sahip işletme sayısını 158'e yükselttik" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

'TOGG'LA BİRLİKTE İVMELENME OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Bursa'nın geçen ay itibariyle Ar-Ge merkezleri sayısında Kocaeli'nden sonra dördüncü, tasarım merkezlerinde de Ankara'dan sonra üçüncü sırada yer aldığını söyleyen Varank, "Sanayicilerimizle el ele verip Bursa'yı Ar-Ge ve tasarımda çok daha yukarılara taşıyabiliriz. Buna yürekten inanıyorum. Bilhassa Togg ile bu konuda önemli bir ivmelenme olacağını da düşünüyorum. Togg'un teknolojik donanımına katkı sağlamak üzere Ar-Ge ve inovasyon alanında da önemli atılımlar olacaktır. Burada Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının öncülük ettiği TEKNOSAB'dan da bahsetmemiz lazım. TEKNOSAB da Bursa'nın sanayideki dönüşümüne liderlik etmeyi hedefleyen bir proje" diye konuştu.

Haberin Devamı

'YATIRIM YAPAN İŞLETMELERİ KILIÇDAROĞLU GİBİ TEHDİT ETMEDİK'

21 yılda kişi başına düşen milli geliri 3 bin 500 dolardan 10 bin 600 dolara yükselttiklerini belirten Bakan Varank, "İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdık. Yurt dışına gittiğinizde ülkemizin itibarının da nereden nereye geldiğine yine ihracatçı firmalarımız yakinen şahitler. Belki de ilk defa bu dönemde uzun dönemli planlar yapmaya başladınız. Çünkü geleceği öngörebiliyorsunuz. Gelirlerinizi önemli bir ölçüde artırdınız. Biz de bu süreçte her zaman yanınızda olduk. Sizin yol arkadaşınız olduk. Yatırım yapan, üreten, istihdam sağlayan işletmelerimizi Kılıçdaroğlu gibi tehdit etmedik. Çete olarak nitelendirmedik. Birileri gibi kurusıkı da atmadık" dedi.

Haberin Devamı

'NEREDE BU 300 MİLYAR DOLAR?'

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar kaynak bulduğu yönündeki açıklamalarını eleştiren Mustafa Varank, "Şimdi biliyorsunuz yedili koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu var. Ne diyor? Önce dedi ki 'Ben Türkiye'ye 300 milyar dolar getireceğim.' Sonra dedi ki 'Ben 300 milyar doları getirdim.' Yani 300 milyar doları getirdiysen bunu çantaya mı koydun? Nerede bu para? Emin olun iş dünyası bunun doğru olmadığının bir kurusıkı atma olduğunun farkında. 300 milyar doları Türkiye'ye nasıl getireceksiniz? Çıkar bunu açıklarsınız. Kredi anlaşmaları mı imzalayacaksınız? Doğrudan yatırımcıları mı ikna ettiniz? 300 milyar dolarlık krediye hazineden bir garanti mi vereceksiniz? Ortada hiçbir şey yok. Ben 300 milyar dolar getirdim. Emin olun çocuk bu ifadeleri kullanmaz. İş dünyası burada nasıl bir kurusıkı atma olduğunu gayet iyi biliyor" diye konuştu.

Haberin Devamı

'İSTİKRAR VE GÜÇLÜ İRADE OLMASA BU YATIRIMLAR HAYATA GEÇMEZDİ'

Varank, "Togg'a 'Yapamazsınız' diyenlerin, İHA'lara 'Oyuncak' diyenlerin, 'İki bomba atsan TCG Anadolu batar' diyenlerin yurt dışından böyle bir kaynak getirip sanayiyi ihya edebileceğine sizler de inanmıyorsunuz. Son bir ayda TCG Anadolu'yu, Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisini, Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsünü, Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsünü, raylara indirilen ilk ana hat lokomotifini, İmece Uydusunu, sadece bunları bir düşünün. İstikrar olmasa, güçlü bir siyasi irade olmaza bunlar emin olun hayata geçmezdi" ifadelerini kullandı.

'İŞLETMENİZDE BİR GENEL MÜDÜR 7 TANE DE YARDIMCISI İSTER MİSİNİZ?'

Türkiye'nin artık birçok alanda otomotivden, savunma sanayiine birçok alanda üretim yapabildiğini belirten Varank, "Türkiye olarak biz artık bunları yapabiliyoruz. Biz bu güce sahibiz. İşte bunun ispatı Türkiye'nin otomobilinde. Bu özgüveni bu ülkeye kim verdi? Recep Tayyip Erdoğan verdi ve inşallah biz onun liderliğinde yolumuza devam etmek istiyoruz. Türkiye'yi kalkındırmak istiyorsak, eğer Türkiye yoluna aynı kararlılıkla devam etsin istiyorsak buradaki tek alternatif Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bakınız hepiniz işletme sahibisiniz, şirketleriniz var. Ben size desem ki şirketlerinize bir tane genel müdür atayacaksınız. Yanına da yedi tane genel müdür yardımcısı koyacaksınız. O yedi tane genel müdür yardımcısı onaylarsa sizin genel müdürünüz karar alabilecek. Sizin şirketiniz çalışır mı? Siz böyle bir yönetimi şirketinizde oluşturur musunuz? Şirketinize oluşturmayacağınız yönetimi evelallah memleketinize de layık görmeyeceksiniz diye düşünüyorum. Onun için biz sizlerden samimiyetle destek bekliyoruz. İnşallah bu yolda beraber hareket etmek istiyoruz" dedi.

Bakan Varank, daha sonra iş insanlarıyla basına kapalı organize sanayi bölgeleri istişare toplantısı gerçekleştirdi.