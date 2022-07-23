Bakan Varank: Bilim insanlarımız çığır açan keşifler yapacaklar

CNN Türk canlı yayınına katılan Bakan Varank, "Diyarbakır'da başladık ve şu anda Erzurum'dayız. Türkiye'nin her tarafından çocuklarımız, gençlerimiz ve ailelerimiz geldiler. Profesyoneller kendilerine evreni tanıtıyorlar" ifadelerini kullandı.
Bakan Varank sözlerine şöyle devam etti:
Gündüz de bilimsel faaliyetler devam ediyor. Farklı söyleşilerle bilim insanlarımız uzay hakkında bilgi veriyorlar. Bir amaç için gerçekleştiriyoruz. En önemli yatırım, insanlara yapılan yatırımdır. İnanıyoruz ki, teknoloji ateşini tutuşturduğumuz çocuklarımız önemli bilim insanları olacaklar. Bu etkinliği Erzurum'da yapmamızın en önemli sebebi Doğu Anadolu Gözlem Evi. Avrupa'nın en büyük teleskoplarından birinin burada olması. Buna bilim insanlarımızın eklediği farklı teknolojik kabiliyetler var. Bilim insanlarımız çığır açan keşifler yapacaklar. Bilim insanlarımızın yanında altyapıyı kullanmak isteyen yurt dışından bilim insanları var. Gün talep ediyorlar. 'Beraber araştırma yapalım' diyorlar.