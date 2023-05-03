Bakan Varank: 14 Mayıs’ta yine doğru tercih yapılacaktır

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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Fırat-Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi arasındaki 55 kilometrelik Su İsale Hattı Boru Kaynağı Töreni’ne katıldı. Bakan Varank’a Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti 1’inci sıra milletvekili adayı ve eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile çok sayıda sanayici ve oda başkanları katıldı.



Törende konuşan Bakan Varank, "Koalisyon dönemleri, kaos ve kargaşadan yokluk ve sefaletten başka bu ülkeye hiçbir şey getirmedi. Eski Türkiye kalıntısı bir siyasetçi var. Kendisi bu aralar oldukça sinirli, ekranlardan izleyebiliyorum. Ama siniri nasıl geçer bilmiyorum. O kadar sinirli konuşmalar yapıyor ki, meclis kürsüsünden sağa sola mermiler fırlatıyor. Cumhurbaşkanımıza biliyorsunuz papatya çayı içmesini tavsiye etmişti. Ama o kadar sinirli konuşuyor ki bırakın papatya çayı içmeyi papatya tarlasını yese sanki Meral Akşener'in siniri geçmeyecekmiş gibi sert konuşmalar yapıyor" dedi.



‘ÖNEMLİ BİR PROJEYE İMZA ATIYORUZ’



Gaziantep'e çok önemli projeler kazandırdıklarını anlatan Varank, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin önümüzdeki dönemde su ihtiyacının karşılanması için 55 kilometre öteden Fırat Nehri'nden su getirerek adeta Ferhat ile Şirin gibi bu OSB'yi suyla buluşturacaklarını söyledi. Gaziantep'in sadece bölgenin değil, ülkenin ekonomisi açısından da çok önemli bir şehir olduğunu, üretim, istihdam ve ihracat üstleri arasında Gaziantep'in yıldızının giderek parladığını aktaran Varank, "Gaziantep'in yurt içi hasılası 20 yılda tam üç katına çıktı. İhracatı 2002 yılında 619 milyon dolarken bugün 11 milyar dolara yaklaştı. 17 katlık bir artıştan bahsediyoruz. Şunu gururla söyleyebiliriz. AK Parti hükümetleriyle Gaziantep'in ünü artık yurt dışına kadar ulaştı. Artık Gaziantep sanayisinin gücünü bilmeyen yok. Devletimizin sağladığı cömert imkanlarla gerçekleşiyor. Hükümetlerimiz döneminde Gaziantep'e 50 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana Gaziantep'te KOBİ'lere büyük destekler sağladık. Organize sanayi bölgelerine 1.8 milyar liraya yakın kredi kullandırdık. Gaziantep'teki OSB sayısını 2'den 6'ya çıkardık. OSB'lerdeki istihdamsa neredeyse bizim dönemimizde 5 katına çıktı. Kaynak törenini yaptığımız isale hattı ve Gaziantep OSB ilave alanlarına bugünün fiyatlarıyla 500 milyon liraya yakın kredi kullandırdık. Son 20 yılda düzenlediğimiz 3 bin 678 yatırım teşvik belgesiyle 102 milyar liralık sabit yatırımın ve 100 binin üzerinde istihdamın önünü açtık. İpek Yolu Kalkınma Ajansı'mız Gaziantep'te bugüne kadar kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin üniversitelerimizin, özel sektörümüzün ve sivil toplum kuruluşlarımızın 638 projesine destek verdi ve verdiğimiz destekler 700 milyon lirayı buldu." ifadesini kullandı.



‘ÖNCELİĞİMİZ DEPREM BÖLGESİ’



Büyük bir deprem felaketi yaşadıklarını ve depremden sonra da devletin tüm imkanlarıyla sahada olduklarını ifade eden Bakan Varank, depremin en çok zarar verdiği İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde ekonomik hayatı ayağa kaldırmak için Büyükşehir Belediyesi, diğer bakanlıklar ve valilikle birlikte ciddi çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Varank, deprem sonrası devreye aldıkları cazibe merkezi programıyla bu bölgede daha nice yatırımları görmeye devam edeceklerini söyledi. Bakan Varank, ülkenin geçmişte koalisyonlarla hiçbir yere gidemediğini aktararak, "Türkiye'nin hak ettiği hizmetlerle yoluna devam edebilmesi için önümüzde önemli bir dönemeç var. 14 Mayıs'ta gerçekleştireceğimiz seçimler Türkiye'nin rotası, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta mı kalacak? Kendi kendimize yeten bir ülke olmayı başaracak mıyız? Yoksa kirli pazarlıkların gölgesi koalisyon tartışmaları bu ülkenin üstüne bir kabus gibi mi çökecek? Bunun kararını biz 14 Mayıs'ta vereceğiz. Bu ülke geçmişte koalisyonlarla hiçbir yere gidemedi. Koalisyon dönemleri, kaos ve kargaşadan yokluk ve sefaletten başka bu ülkeye hiçbir şey getirmedi" diye konuştu.

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