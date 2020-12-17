Bakan Varan: Doğru yanlış bakamadan her işe karşı çıkılıyor

Varank, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerinde, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.



Bazı milletvekillerin konuşmalarında, hükümetin vatandaşlara hiç yardım yapmadığı, bütün yardımları yurt dışına gönderdiği gibi bir izlenim verildiğini dile getiren Varank, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.



Varank, salgının yaşandığını ve dünyanın daha önce hiç karşılaşmadığı bir musibet döneminde yabancı ülkelerle dayanışma gösterilmesinin eleştirilmesini anlamakta zorlandığını söyledi.



Türkiye'deki büyükelçilerin, parlamentodaki konuşmaları rapor edip ülkelerine gönderdiklerini vurgulayan Varank, "Burada konuştuğumuz rakamlar gerçekten çok küçük rakamlar ama uluslararası ilişkilerde bunların etkisi çok büyük. Bu ülkelerin hepsinin Birleşmiş Milletlerde (BM) birer oyu var, bizim bunlarla ticari ilişkilerimiz var, uluslararası alanda beraber hareket etmemiz gereken alanlar var. Sorumlu bir siyaset göstermek ve burada, parlamentoda yabancı ülkelerle ilgili, özellikle yardımlar konusunda konuşurken çok hassas konuşmamız gerekir." dedi.



"HER TÜRLÜ YAPILAN İŞE KARŞI ÇIKILIYOR"



Varank, Genel Kurul'daki görüşmelerde, "Türkiye'de işsizlikle ilgili sorun var, iş ihtiyacı var." denildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Doğrudur, vatandaşlarımız iş arıyor. Ama yatırımcılarla ilgili bir hareket yaptığımızda bu sefer, 'Siz peşkeş çekiyorsunuz.' deniliyor. İnsanlar yatırım yapsın diye teşvik belgesi verdiğimizde, 'Yandaşa teşvik belgesi veriyorsunuz.' diyorsunuz. Bize başvuran herkese bu belgeleri veriyoruz. Sosyal yardımlardan bahsediyoruz, 'Verdiğiniz sosyal yardımlarla övünmeyin.' deniyor. Burada yol ihtiyaçlarından bahsediliyor, yapacağımız yollardan bahsedince, 'Parayı betona yatırıyorsunuz, müteahhide veriyorsunuz.' diyorsunuz. Tarımsal sulamayla ilgili ihtiyaçlardan bahsediliyor, baraj yaptığımızda, 'Parayı müteahhide, betona gömüyorsunuz.' deniliyor. Elektrik fiyatlarından şikayet ediliyor, biz elektrikle ilgili yatırım yapmak istediğimizde, madencilikle ilgili yatırımlardan bahsettiğimizde, 'Çevreyi mahvediyorsunuz.' deniliyor. Çıkan konuşmacılar, 'Devlet hiç vergi almasın, kimse vergi vermesin. Ama sürekli devlet birilerine maaş, para versin, kaynak aktarsın...'



Libya ve Somali'ye, ihtiyacı olan ülkelere para verilmesinde hiçbir mahzur yok. Burada verdiğimiz rakamlar 3 milyon, 5 milyon. Ama o ülkelerin uluslararası arenada, BM'de birer tane oyu var. Onlarla kurduğunuz ilişkiler, size uluslararası arenada ne katkılar sağlar, bunu düşünebilmeniz lazım. Burada her türlü yapılan işe karşı çıkılıyor; doğru ya da yanlış olduğuna bakılmıyor. Bu tavrı anlamakta zorluk çekiyorum. "