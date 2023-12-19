Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kazası... Bakan Tunç: Yeni bir görüntü çıktı

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Bakan Tunç, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Bu kaza ile ilgili yeni görüntü ortaya çıktı. Adli tıptan rapor gelmişti. Görüntü ile yeni rapor için dosya adli tıpa gönderildi. Ek rapor ile savcılığımız kusur tespit edildiğinde iddianamesi tamamlanacaktır. Bizim vatandaşımızın hakkını korumak çok önemli bizim için. Vatandaşımızın hakkını hukukunu takip edeceğiz.

Bu konuyu başka taraflara çekmek isteyen oldu. İade yargı süreci içinde. Bir sürü yorum yapıldı sonradan çıkan görüntü adli tıptan tekrar rapor alınmasını gerektirdi. Raporu bekleyelim. Yargımızın hassasiyet gösterdiğini belirtmek isterim.

KİRA UYUŞMAZLIKLARI

Kira ile ilgili borçlar kanunumuza eklenen madde ile yüzde 25 ile sınırlandırılıp 1 yıl uzatıldı. Bizim başlattığımız önemli uygulama var. Zorunlu arabuluculuk uygulaması. Vatandaşlarımız dava açmadan önce buraya başvurma zorunluluğu gelmişti. 76 bin başvuru yapıldı bundan 32 bini anlaşma ile sonuçlandı. Geriye kalanlarda süreç devam ediyor.

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Toplumsal barışa da hizmet eden durum söz konusu. Yargının da iş yükü azaldı. Dolayısıyla arabuluculuk sistemi vatandaşlarımız anlaştığı için yeni ev arayışına gitmediği için kira fiyatlarına da katkı sağlıyor. Meclis'imizin 25 sınırı vardı o uygulama da devam ediyor.

Genel af söz konusu değil.

ETHEM BÜYÜKIŞIK'IN OĞLU'NUN VEFATI

Bu konu da basına intikal etti. Ethem Büyükışık bizleri de ziyaret etti. Bir takım deliller ortaya koydu. yargı sürecini izleyeceğiz.