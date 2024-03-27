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Bakan Tunç'tan muhalefete tepki: Söyledikleri doğru olsaydı, millet her seçimde Erdoğan der miydi?

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#Yılmaz Tunç#Bartın#Adalet Bakanlığı
Bakan Tunçtan muhalefete tepki: Söyledikleri doğru olsaydı, millet her seçimde Erdoğan der miydi
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2024 14:28

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Vatandaşımızın tercihini AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'dan kullanmasının sebebi nedir? Muhalefetin karalamasıdır. Eğer onların söylediği doğru olsaydı; millet, her seçimde oylarını artırarak Recep Tayyip Erdoğan der miydi? Demezdi, 'Ama' dedi. Demek ki muhalefetin dediği doğru değilmiş" dedi.

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Ulus ilçesi Abdipaşa beldesine giden Bakan Tunç, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan, Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez ve partililer tarafından karşılandı.

Burada partililere hitap eden Tunç, "Vatandaşımızın tercihini AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'dan kullanmasının sebebi nedir? Muhalefetin karalamasıdır. Eğer onların söylediği doğru olsaydı; millet, her seçimde oylarını artırarak Recep Tayyip Erdoğan der miydi? Demezdi, 'Ama' dedi. Demek ki muhalefetin dediği doğru değilmiş. Onlar ne dedi? ‘'Suriye'ye gitmeyelim, ne işimiz var?' dediler. Gitmeseydik orada bir PKK devleti kurulacaktı. 'Doğu Akdeniz'de ne işimiz var, Libya'da ne işimiz var?' dediler değil mi? Asker gönderirken Meclis'te 'Hayır' oyu verdiler. Eğer oraya asker göndermeseydik, Libya Devleti ile deniz yetki alanları anlaşması yapmasaydık; o küresel güçler, Doğu Akdeniz'i, Mavi Vatanı'mızı işgal ediyorlardı. Mavi Vatanı'mızda doğal gazımız var, petrolümüz var. Onları çıkaracağız, o suda bizim hakkımız var. Bizim denizimiz, Mavi Vatanı'mızı işgal ettiremezdik.

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Bakan Tunçtan muhalefete tepki: Söyledikleri doğru olsaydı, millet her seçimde Erdoğan der miydi

Muhalefet, 'Hayır ne işimiz var' derken, Meclis'te askerimizi Libya'ya gönderdik. Doğu Akdeniz'deki haklarımızı kurtardık. 'Bir damla suyu vermeyiz, o da bizim vatanımız' dedik. Azerbaycanlı kardeşlerimizin yardımına koşarken, Ermenistan işgalinden kurtarmak için, o kardeşlerimizi kurtarmak için gittiğimizde 'Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a cihatçı gönderiyor' diye o Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış ilişkilerinden sorumlu kişisi karalama yaptı, Türkiye'yi karaladı. Bunlara bu millet, iktidar yüzü gösterir mi? Rusya, Ukrayna savaşı çıktığında, 'Taraf tutalım' dediler. Cumhurbaşkanımız, 'Hayır ülkemizin menfaatini düşüneceğiz' dedi. 'Dengeli dış politikamız ile komşularımızın savaşması, bizim zararımıza' dedik. Muhalefetin her dediği, Türkiye'nin maalesef yanlış bir politika izlemesi noktasındaki görüşleriydi ama onlara fırsat vermedik. Siz de fırsat vermediniz" diye konuştu.

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Tunç, konuşması sonrası esnaf ziyareti yaptı, ardından Karabük'ün Safranbolu ilçesine hareket etti.

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#Yılmaz Tunç#Bartın#Adalet Bakanlığı

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