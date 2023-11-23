Bakan Tunç’tan mahkeme krizi yorumu: Biri alçak biri yüksek değil

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“Özellikle Can Atalay meselesi çok merak ediliyor. Yani hep Adalet Bakanı’nı sıkıştırıyorsunuz. Benim sağ tarafımda Anayasa Mahkemesi var. Sol tarafımda Yargıtay ve Danıştay var. Dolayısıyla bir aradayız” diyen Bakan Tunç, özetle şunları söyledi: “Biri alçak, biri yüksek mahkeme değil. Yüksek mahkemeler diye bir başlık var Anayasa’da. Anayasa 153. Madde; ‘Anayasa Mahkemesi kararları herkesi bağlar’ diyor. 154. Madde ne diyor? ‘Adliye mahkemelerinden verilen kararların son inceleme mercileri Yargıtay’dır’ diyor. Özellikle Anayasa Mahkememizin yapısı itibarıyla baktığımız zaman bundan sonra da bu tür problemlerin ortaya çıkacağı açık. Sadece bugünkü problemi konuşur, çözeriz, anlaşabilirsek kanun değişikliğinde uzlaşırsak yaparız. Bunlar TBMM’nin takdirinde olan hususlar.”