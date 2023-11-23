×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Tunç’tan mahkeme krizi yorumu: Biri alçak biri yüksek değil

Güncelleme Tarihi:

#Adalet Bakanı#Yılmaz Tunç#TBMM
Bakan Tunç’tan mahkeme krizi yorumu: Biri alçak biri yüksek değil
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2023 07:00

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Can Atalay kararıyla ilgili Yargıtay 3. Ceza Dairesi ile Anayasa Mahkemesi arasında yaşanan krizle ilgili soruları yanıtladı.

Haberin Devamı

“Özellikle Can Atalay meselesi çok merak ediliyor. Yani hep Adalet Bakanı’nı sıkıştırıyorsunuz. Benim sağ tarafımda Anayasa Mahkemesi var. Sol tarafımda Yargıtay ve Danıştay var. Dolayısıyla bir aradayız” diyen Bakan Tunç, özetle şunları söyledi: “Biri alçak, biri yüksek mahkeme değil. Yüksek mahkemeler diye bir başlık var Anayasa’da. Anayasa 153. Madde; ‘Anayasa Mahkemesi kararları herkesi bağlar’ diyor. 154. Madde ne diyor? ‘Adliye mahkemelerinden verilen kararların son inceleme mercileri Yargıtay’dır’ diyor. Özellikle Anayasa Mahkememizin yapısı itibarıyla baktığımız zaman bundan sonra da bu tür problemlerin ortaya çıkacağı açık. Sadece bugünkü problemi konuşur, çözeriz, anlaşabilirsek kanun değişikliğinde uzlaşırsak yaparız. Bunlar TBMM’nin takdirinde olan hususlar.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adalet Bakanı#Yılmaz Tunç#TBMM

BAKMADAN GEÇME!