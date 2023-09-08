Bakan Tunç'tan Çankırı'da açıklamalar: Milletimizin refahını artıracak hamlelere devam edeceğiz 

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Çankırı'ya geldi. Bakan Tunç, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'i ziyaret etti. Ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Bakan Tunç, burada partililere seslendi. Bakan Tunç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin parlak bir dönem olduğunu belirterek, "Tüm sıkıntılı durumlara rağmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 5 yıllık dönemi, kim ne derse desin parlak bir dönem olarak geçti. Tabii ki ekonomide sıkıntılarımız oldu. Bütün küresel faktörleri de göz önüne alarak, burada bir sıkıntımız oluştu. Ancak Orta Vadeli Program açıklandı. Yeni dönemde milletimizin refahını artıracak hamlelere devam edeceğiz inşallah. Özellikle orada bizi ilgilendiren, Adalet Bakanlığı'nı ilgilendiren önemli hususlar var. Bunları hızlı bir şekilde hayata geçirmenin gayreti içinde olacağız" dedi.

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'İŞ VE YATIRIM İÇİN HUKUKİ ALTYAPI OLUŞTURULACAK'

Bakan Tunç, iş ve yatırım ortamı için hukuki altyapıyı oluşturacaklarını dile getirerek, "İş ve yatırım ortamı başlığı altında özellikle Orta Vadeli Programda hukuki öngörülebilirliğe önem veriyoruz. Hukuk güvenliğine önem veriyoruz. Yatırımcının önünü görmesi lazım. Sık değişen mevzuatlar nedeniyle geriye dönük uygulamalar olmaması gerekiyor. Bugüne kadar buna dikkat ettik. Bundan sonra çok daha dikkat ederek yatırımcılarımızın önünü görebilmelerinin gayreti içinde olacağız. Yine iş ve yatırım ortamını güçlendirecek hukuki altyapıyı oluşturmaya devam edeceğiz. İş dünyamızın talep ettiği özellikle birçok mevzuat düzenlemesi var. Bunların gecikmeksizin hayata geçirilmesiyle ilgili çalışmalara devam edeceğiz. Özellikle yargısal süreçlerin iş dünyamızın önünü tıkamaması noktasındaki gayretimizi sürdüreceğiz. Hem yargı uygulamalarıyla bunu yapacağız hem de yürütme olarak, Adalet Bakanlığı olarak bu noktada alınması gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz. Yine iş ve yatırım ortamında en önemli husus, uyuşmazlıkların bir an önce çözüme kavuşturulması anlamında; tahkim gibi, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi gibi tüm bunlara da daha çok ağırlık vererek özellikle iş dünyamızın hızlı karar alma, hızlı uygulama noktasındaki taleplerini yerine getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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'AİLEYİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Eğitimden sağlığa, kültürden sosyal politikalara varıncaya kadar hep insanı güçlendirecek, onun refahını artıracak yatırımlara imza attıklarını vurgulayan Bakan Tunç, "Tabii insanı güçlendirmek, aileyi güçlendirmektir. Aileyi de güçlendirmeye devam edeceğiz inşallah. Tabii ailenin korunması deyince şu anda gündemimizde 2 maddelik bir anayasa değişikliği var, inşallah Meclis açıldığında gündeme gelecek. Yeni anayasa hedefimiz bir taraftan devam ediyor. Ama öncelikli olarak bu 2 madde önceki parlamento döneminden kaldı ve bunu da hayata geçireceğiz. Biri başörtüsüne anayasal güvence. Bu tabii ki önemli bir husus. Son zamanlarda öyle durumlarla karşılaşıyoruz ki maalesef toplumda birileri bu düşmanlığı körüklemeye çalışıyor. Bunları gördükçe üzülüyoruz. Ama diğer taraftan bu halkı kin ve düşmanlığa tahrik açısından bir suç olduğu içinde yargıda gerekli soruşturmaları yapıyoruz. Burada özellikle anayasa değişikliğinde başörtüsüne anayasal güvenceyi, başı açığı da başı kapalıyı da koruyacak, güvence altına alacak olan anayasa değişikliğini, anayasanın 'din ve vicdan hürriyeti' başlıklı 24'üncü maddesinde inşallah bu değişikliği Meclis'imiz hayata geçirecektir" ifadelerini kullandı.

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'ASIL HEDEFİMİZ SİVİL ANAYASA'

Bakan Tunç, asıl hedeflerinin sivil bir anayasa yapmak olduğunu aktararak, "Bizim asıl hedefimiz yeni, sivil bir anayasaya milletimizi kavuşturmak. Darbe anayasasıyla yönetiliyoruz. Darbe anayasasıyla yönetilmek Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında bize yakışmıyor. Türkiye'ye yakışmıyor. Bunun da mücadelesini yeni dönemde vereceğiz. Anayasamızda bugüne kadar vesayetçi anlayışı ortadan kaldıracak önemli düzenlemeler yaptık. Çok sayıda, 'reform' diyebileceğimiz düzenlemeler yaptık. Yargı birliğini sağladık, Hakimler Savcılar Kurulunun yapısını, Anayasa Mahkemesi'nin yapısını daha demokratik hukuk devleti ilkelerine uygun hale getirdik. Yargı birliğini sağlamak açısından askeri yargıyı kaldırdık. 'Sıkı yönetim' diye bir madde vardı, onu kaldırdık. 'Darbeciler yargılanamaz' diye anayasamızda bir madde vardı, onu kaldırdık. Tüm bu demokratik reformlar anayasamızın, özellikle vesayetçi anlayışın tamamen ortadan kaldırılmasını sağlayamadı. 82 anayasasını darbeciler yaptı. İnşallah yeni dönem parlamentosu, yeni anayasa noktasında uzlaşırlar. Yeni anayasamız Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde milletimizin onayını sunulur. Bütün temennimiz bu" dedi.