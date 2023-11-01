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Bakan Tunç'tan AYM'nin Atalay kararına ilişkin açıklama

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#Yılmaz Tunç#Can Atalay#Anayasa Mahkemesi
Bakan Tunçtan AYMnin Atalay kararına ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2023 12:01

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki kararıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Türkiye bir hukuk devletidir. Herkes Anayasa ve kanunlara bağlıdır. Yargı sürecini bekleyeceğiz" dedi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bireysel başvurunun Yargıtay sürecinde sonuçlandığı düşüncesi ile yerel mahkeme başkanı Yargıtay'a gönderdi. Şimdi Adalet Bakanı'nın yorum yapması mümkün değil. Türkiye bir hukuk devletidir. Herkes anayasa ve kanunlarla bağlıdır. Anayasa'dan almadığı yetkiyi kimse kullanılamaz. Yargı sürecini bekleyeceğiz. Bu karara da saygı duyacağız. Kesin hükmün nasıl kaldırılacağına dair değişik yorumlar vardır. Anayasa'mızın birçok fıkrası vardır. Kamuoyunu yanlış yönlendirmemek lazım. Belirlenen durumların neler olduğunu, o durumlara aykırı yaptırımların neler olduğunu bütün hukukçular biliyor. Yüksek mahkemeler arasında çatışma ortaya koymak doğru değil. Hukuk devletini zedeleyecek yorumdan kaçınmak gerekir. Bu Anayasa Anayasa mahkemesini de Yargıtay'ı da bağlar. Yargıtay'ın vereceği karara hep beraber bakacağız. Şu anda görülen davada lehte aleyhte kararlar var. Bu Anayasa yeni uygulanmıyor, 83. madde yeni icat edilmedi. Bekleyelim görelim, hukuk devletini koruyalım Anayasa'ya uyalım.

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#Yılmaz Tunç#Can Atalay#Anayasa Mahkemesi

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