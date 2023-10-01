Bakan Tunç'tan Ankara'daki saldırı girişimiyle ilgili açıklama

Haberin Devamı

Bakan Tunç, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını, adli soruşturmanın hızlı bir şekilde başlatıldığını kaydetti. Olayın arkasında kimlerin hangi örgütlerin olduğunu soruşturma neticesinde belli olacağını belirten Bakan Tunç, ülkenin güvenliğini, milletin huzurunu bozan tüm örgütlerle mücadelenin kararlı şekilde süreceğini vurguladı. Bakan Tunç, soruşturma neticesinde kamuoyunun bilgilendirileceğini söyledi.



ARABULUCUYA BAŞVURU SAYISI 24 BİN OLDU



Bakan Tunç, ev sahibi ve kiracı arabuluculuğu için 24 bin başvuru olduğunu belirterek, "Başvurulan dosyaların yarısından fazlası olumlu sonuçlandı. Arabuluculuk konusunda anlaşanların sayısı anlaşmayanlardan fazla" dedi.