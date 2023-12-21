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Bakan Tunç: Yargı alanında reform irademiz planlı ve kesintisiz bir şekilde sürmektedir

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#Bakan Tunç#Yargı Reformu#Adalet Bakanlığı
Bakan Tunç: Yargı alanında reform irademiz planlı ve kesintisiz bir şekilde sürmektedir
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2023 16:46

Adalet Bakanı Tunç, yaptığı açıklamada "Milletimizin ihtiyaçlarına cevap verecek güvenilir ve erişilebilir adalet sisteminin tesisi için yargı alanında reform irademiz planlı ve kesintisiz bir şekilde sürmektedir." ifadelerini kullandı

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2024 Bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Tunç'un açıklamaları şöyle:

Önümüzdeki yıldan itibaren Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı uygulamasına başlıyoruz. Bundan böyle, Avukatlık stajına başlayabilmek için, Hakim ve savcı yardımcılığı sınavına girebilmek için bu ön elemeden geçmek gerekecek. Bu durum Hukuk mesleklerinde kaliteyi artıracaktır. Uygulamasına başlayacağımız bir diğer önemli husus, Hakim ve savcı yardımcılığı kurumudur. Bundan böyle 2 yıl süren hakim ve savcı adaylığı sistemi yerine 3 yıl süren 1 yılı adalet akademisinde, 2 yılı tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında usta-çırak ilişkisi ile geçecek olan hakim ve savcı yardımcılığı sistemini hayata geçiriyoruz. İlk sınavı da bu hafta sonu ÖSYM tarafından yapılacak.

(Yargıya yönelik eleştiriler) Anayasa’nın 138’inci maddesi gereğince devam eden yargı süreçleriyle ilgili bir değerlendirme yapmamız doğru olmayacaktır. Yargının hatalı kararları yine yargı mekanizması içerisinde düzeltilme imkanı vardır. Bu da yapılmaktadır.

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Bu güne kadar 32 bin 500 uzlaştırmacımız 1,5 milyonu aşan dosyada uzlaşma sağlamıştır.

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#Bakan Tunç#Yargı Reformu#Adalet Bakanlığı

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