Bakan Tunç: Türkiye Yüzyılı'nda gelişme ve kalkınma sürecini hep devam ettirecektir

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'yı ziyaret ederek, teşkilat mensuplarıyla toplantıda bir araya geldi. Bakan Tunç, toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Bakan Tunç, “Türkiye'nin 81 vilayetini kalkınma hamleleriyle büyük projelerle donatırken, diğer yandan da demokrasiyi güçlendirmek için hep mücadele etmişizdir. Gerek anayasa değişiklikleriyle, gerek diğer reformlarla, temel hak ve özgürlükleri daha da genişleterek ülkemizi yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşturmanın mücadelesini verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Hem fiziki kalkınma anlamında hem de sosyal kalkınma ve yerel kalkınma anlamında çok önemli mesafeler aldık. Milletimizin özellikle bu süreç içerisinde bu başarıyı hazmedemeyenler Türkiye'nin dünyada güçlü devlet olmasını, hakkı hakkaniyeti savunmasını, dünyada adaleti savunmasını hazmedemeyenler, içimizdeki ve dışarıdan kumandalı şer şebekeli hiç boş durmamıştır. Hep vesayetçi anlayış, darbeciler zaman zaman devreye girmek istemiştir. İşte 2008 kapatma davası, 2012 MİT krizi, 2013'teki ekonomik anlamda dönemimizde gezi olayları sonrasında 17-25 Aralık yargı, emniyet, yargı, darbe girişimi sonrasında 15 Temmuz hain FETÖ darbe kalkışması girişimi karşısında da milletimiz Cumhurbaşkanımıza ve bu davaya sahip çıkmıştır. Önünün kesilmesini istememiştir ve bugün geldiğimiz noktada da cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde de AK Parti iktidardadır. Türkiye Yüzyılı başlamıştır. İnşallah Türkiye Yüzyılında bu gelişme ve kalkınma sürecini hep devam ettirecektir. Yine önce insan demeye devam ederek, insanımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Güçlü insan, güçlü aile demek, güçlü aile güçlü toplum demek ve istikrarlı kalkınma hamleleriyle vatandaşlarımızın refahını arttırmanın mücadelesini yapacağız” dedi.

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"AFET RİSKİNE KARŞI DAHA DAYANIKLI ŞEHİRLER ÜRETMENİN GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ”

6 Şubat büyük depremlerde Konya'nın büyük destek verdiğini anlatan Bakan Tunç, "Bir depremle karşı karşıya kaldık 6 Şubat'ta ve o depremlerde Konya'mız deprem bölgesinde çok büyük destek verdi. Büyükşehir Belediye Başkanımızın Hatay'da nasıl mücadele ettiğini bütün Türkiye gördü. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı vardı altyapısından üstyapısına ve hala orada şimdi tarihi camilerinin onarımını Konya Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Hataylılar bunu gördü ve özellikle hem diğer illerde de diğer belediyelerimiz büyük destekler verdiler. Şimdi tabii önceliğimiz deprem bölgesini bir an önce ayağa kaldırmak, bunun mücadelesini veriyoruz. Bundan sonra da afet riskine karşı daha dayanıklı şehirler üretmenin gayreti içerisindeyiz. Türkiye'yi daha huzurlu bir geleceğe kavuşturmak için mücadeleden hız kesmeden devam edeceğiz. Dünyada hakkı, hakkaniyeti, adaleti savunan Türkiye ekseni inşa eden politikalarımızdan vazgeçmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

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“KONYA BU SEÇİMLERDE ZİRVEDE OLACAKTIR”

Bakan Yılmaz Tunç, “Konya'mıza da bugüne kadar adalet alanında önemli yatırımlar yapıldı. Konya Merkez Adliyesi bizim dönemimizde yine Karapınar, Ilgın, Yunak, Beyşehir, Cihanbeyli gibi ilçelere yapılan yatırımlar yapıldı. Yerel seçimlerde yaklaşıyor. Konya bu seçimlerde zirvede olacaktır sizler sayesinde ben teşkilat çalışmalarında hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu.