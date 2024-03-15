Bakan Tunç: Gerçek belediyecilik temelleri Recep Tayyip Erdoğan’la atıldı

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Artvin Valiliğini ziyaret eden Adalet Bakanı Tunç, valilik Şeref Defteri'ni imzalayarak, Vali Ünsal'dan kentteki projelere ilişkin bilgi aldı. Tunç, daha sonra Artvin Adalet Sarayını ziyaret ederek Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hakan Bektaş, hakim ve savcılarla Artvin Adliye Sarayı'nda bir araya geldi. Restore edilen Adliye Sarayında incelemelerde bulunan Bakan Tunç, hükümlülerin ürettikleri eşyaların satışının yapıldığı İşyurtları Satış Mağazasını gezdi.

Artvin Barosu Sosyal Tesislerinde Baro Başkanı Ayla Varan ve avukatlarla bir süre görüşen Bakan Tunç, ardından İnönü Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşın taleplerini dinledi. Bakan Tunç, daha sonra iftar yemeğinde partililer ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. İftar sonrası yaptığı konuşmasında Bakan Tunç, "Gerçek belediyecilik temellerini atan Recep Tayyip Erdoğan’dır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin yaşanılamaz hale getirdiği İstanbul’u devralarak kısa bir süre içersin de yaşanılabilir hale getirdi. Havası solunamayan, suları akmayan, çöpleri toplanmayan İstanbul’u bir dönemde yaşanılır hale getiren Recep Tayyip Erdoğan, o dönemde gerçek belediyeciliği başlatmıştır. Gerçek belediyecilik AK Parti'nin kurulmasını sağladı. Hep önce insan dedik. İnsanımızı güçlendirmek için çalıştık. Eğitimden sağlığa sosyal projelerden kültüre her alanda insanımızı güçlendirmek için çalıştık. Türkiye’nin fiziki kalkınmasını sağlarken bir taraftan da bu kalkınmanın önünde engel olmak isteyen şer güçlerle de mücadele ettik. Vesayetçi darbeci anlayış hep önümüze engel koymaya çalıştı. Muhtıralar ilan etti, gezi olaylarını çıkardı. 17-25 dedi. Terörü azdırmaya çalıştı. 15 Temmuz hain darbe kalkışmasına giriştirler tüm bu badireleri milletimizin desteği ile aştık. O milletimize şükran borçluyuz. Milletimize ne kadar hizmet etsek azdır” ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, programı sonrasında kentten ayrıldı.