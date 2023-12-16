Bakan Tekin'den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Memur-Sen Genel Merkezi'nde, Eğitim Bir-Sen'in düzenlediği 'Eğitim Temalı Uluslararası Kısa Film Yarışması ve Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. Programda konuşan Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yüzyılın yıkım, kıyım ve soykırımı yaşandığını belirterek, "İsrail, tarihte eşi görülmedik bir barbarlıkla, aç, susuz, ilaçsız bıraktığı insanları katlediyor; evleri, hastaneleri, okulları, camileri, kiliseleri, mülteci kamplarını, ambulansları, Birleşmiş Milletler kontrolündeki binaları bombalıyor. Bebekleri, çocukları, kadınları katlediyor. Bu korkunç vahşet karşısında sözün tükendiği noktadayız. Sanata ve sanatçıya düşen görev tam da bu. Dilin dönemediği, sesin duyulamadığı, feryadın işitilemediği zeminlerde görev sanata ve sanatçıya, sanatın evrensel diline düşüyor" dedi.

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