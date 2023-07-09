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Bakan Tekin’den öğretmenler odası buluşması: ‘Uzaktan eğitime karşıyım’

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#Öğretmenler Odası Buluşmaları#Yusuf Tekin#Öğretmen
Bakan Tekin’den öğretmenler odası buluşması: ‘Uzaktan eğitime karşıyım’
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2023 07:00

‘Öğretmenler Odası Buluşmaları’na katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Ben ilkesel olarak ihtiyaç olmadıkça, zorunlu bir durum ortaya çıkmadıkça uzaktan eğitime karşıyım, bunu açık söylüyorum” dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ‘Öğretmenler Odası Buluşmaları’ kapsamında Bakanlık’ta düzenlenen programda farklı illerden gelen öğretmenlerle buluştu. Öğretmenlerle bir araya gelmeyi çok önemsediklerini vurgulayan Tekin, özetle şöyle konuştu:

EĞİTİM BİR PAKET

“Eğitimin asli unsuru öğretmenlerimizdir. Türkiye Yüzyılı’nı da öğretmenlerle inşa edeceğiz. Dolayısıyla öğretmenlerle ilgili atılması gereken adımlar var. Ama bunu yaparken yükseköğretim kurumları da göz önünde bulundurularak eğitim süreci nasıl olmalı, öğrenci alımı, eğitim öğretim programları, mezuniyetler, uygulamalar gibi hususlar bir pakette ele alınmalı. Bizim burada uğraştığımız konulardan bir tanesi ise fiziki altyapı. Yani derslik başına düşen öğrenci sayısı. Tüm bunlar gündemimizdeki konular. Sayın Cumhurbaşkanımıza da ben birebir öğretmen yetiştirmek için neler yapacağımıza dair bir sunum yaptım. Detayları netleştikten sonra paylaşmak istiyoruz. Çağın gereksinimlerine uygun düzenlemeler yapmayı öngörüyoruz.”

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Bakan Tekin’den öğretmenler odası buluşması: ‘Uzaktan eğitime karşıyım’

 

EKRANDAN OLMAZ

Tekin, uzaktan eğitime ilişkin soru üzerine de şunları kaydetti: “öğretmen, eğitimin asli unsurudur. Bir öğretmen öğrenciye yeri geldiği zaman anne, yeri geldiği zaman ağabey, kardeş olur. ‘Bunu ekrandan yapacağız’ demek bana doğru gelmiyor. Ben ilkesel olarak zorunlu eğitim çağında ihtiyaç olmadıkça, zorunlu bir durum ortaya çıkmadıkça uzaktan eğitime karşıyım, bunu açık söylüyorum. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı dolayısıyla çok ciddi bir etkinlik süreci yürütmek istiyoruz. Bütün öğretmenlerimizin katkı vermelerini bekliyoruz.”

 

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#Öğretmenler Odası Buluşmaları#Yusuf Tekin#Öğretmen

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