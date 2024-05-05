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Bakan Tekin: Ders süresi değişmedi

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#Yusuf Tekin#Öğretmenler Odası Buluşmaları#Ders Süresi
Bakan Tekin: Ders süresi değişmedi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 07:00

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, her ayın ilk cumartesi günü farklı illerde düzenlenen Öğretmenler Odası Buluşmaları kapsamında bu kez Diyarbakır’daki öğretmenlerle tarihi İçkale Açık Hava Müzesi’nde bir araya geldi.

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Yeni müfredat ve öğretmen atamalarıyla ilgili bilgiler veren Bakan Tekin, şunları söyledi: “Müfredat değişikliğinin ders sürelerine etkisi söz konusu değil. Bu anlamda ders saatlerinde herhangi bir artış veya azalma olmayacak. Ders sürelerimiz mevcut haliyle devam edecek. Muhtemelen pazartesi günü hem atanacak öğretmen sayısı hem de branş bazında kontenjan dağılımları açıklanmış olur. Kanun ise öğretmen ve yöneticilerin hak, ödev ve sorumlulukları, öğretmenlik mesleğinde kariyer, eğitim çalışanlarının şiddetten korunması, öğretmenlerin hizmet içi eğitimi gibi konuları kapsayacak. Öğretmenlerime her daim sahip çıkacağımın ve onların hukukunu korumaya devem edeceğimin bilinmesini istiyorum. Yeter ki birlik ve beraberlik içinde azimle çalışalım.” 

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#Yusuf Tekin#Öğretmenler Odası Buluşmaları#Ders Süresi

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