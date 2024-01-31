Bakan Tekin, Azerbaycan Başbakanı Esedov ile görüştü

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Bakan Tekin, Azerbaycan'daki temasları kapsamında Bakü Bilim Merkezini ziyaret ettikten sonra Bakü Türk Anadolu Lisesine geçerek öğretmenlerle bir araya geldi. Tekin, ziyarete ilişkin, "Uzun yıllardır çocuklarımıza hizmet eden, iki kardeş ülke olan Türkiye ve Azerbaycan arasında köprüler kuran okulumuzda, öğrencilerimizle sohbet ettik, Türkiye'mizden selamlar getirdik, meslektaşlarımla hasbihâl ederek öğretmenler odası toplantımızı gerçekleştirdik. Bizleri bu güzide eğitim kurumumuzda ağırlayan öğrencilerimize ve meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" dedi.