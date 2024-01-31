×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Tekin, Azerbaycan Başbakanı Esedov ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Yusuf Tekin#Azerbaycan#Türkiye Maarif Vakfı
Bakan Tekin, Azerbaycan Başbakanı Esedov ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2024 20:01

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan'daki programı kapsamında Başbakan Ali Esedov ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin her alanda başarılı şekilde gelişmesi için görüş alışverişinde bulunuldu.

Haberin Devamı

Bakan Tekin, Azerbaycan'daki temasları kapsamında Bakü Bilim Merkezini ziyaret ettikten sonra Bakü Türk Anadolu Lisesine geçerek öğretmenlerle bir araya geldi. Tekin, ziyarete ilişkin, "Uzun yıllardır çocuklarımıza hizmet eden, iki kardeş ülke olan Türkiye ve Azerbaycan arasında köprüler kuran okulumuzda, öğrencilerimizle sohbet ettik, Türkiye'mizden selamlar getirdik, meslektaşlarımla hasbihâl ederek öğretmenler odası toplantımızı gerçekleştirdik. Bizleri bu güzide eğitim kurumumuzda ağırlayan öğrencilerimize ve meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" dedi. 

Bakan Tekin, Azerbaycan Başbakanı Esedov ile görüştü



BAKÜ MAARİF OKULUNA ZİYARET

Daha sonra Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı olarak faaliyette bulunan Bakü Maarif Okulunu ziyaret eden Tekin, "Türkiye Maarif Vakfı Okullarımız dünyanın farklı ülkelerinde olduğu gibi kardeş ülkemiz Azerbaycan'da da bayrağımızı gururla dalgalandırıyor ve başarılı çalışmalar gerçekleştiriyor. İyi insan yetiştirmek amacıyla ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Türkiye Maarif Vakfı nezdinde tüm emeği geçenlere ve bizleri okullarında misafir eden Azerbaycan Bakü Maarif Okulu çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yusuf Tekin#Azerbaycan#Türkiye Maarif Vakfı

BAKMADAN GEÇME!