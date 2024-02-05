Bakan Tekin: 18 milyon öğrencimiz eğitime başladı

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Bakan Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlaması nedeniyle Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Şehit Güner Altınok İlkokulu'nu ziyaret etti. Öğrencilerle bayrak törenine katılan Tekin, ardından sınıfları gezdi. Tekin, öğrencilerle sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Daha sonra öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen Tekin, sorun ve taleplerini dinledi.

'18 MİLYON ÖĞRENCİMİZ EĞİTİME BAŞLADI'

Öte yandan sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Tekin, "Bugün ülkemizin 81 ilinde yaklaşık 18 milyon öğrencimiz, 1 milyonun üzerinde öğretmenimiz yeni döneme 'Merhaba' dedi. Bizler de okul koridorlarının çocuklarımızın neşeli sesleriyle yankılandığı bu güzel günün mutluluğuna ortak olmak için Etimesgut Şehit Güner Altınok İlkokulumuzda öğrencilerimiz ve meslektaşlarımızla beraberdik. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılının 2'nci Dönemi eğitim ailemize hayırlara vesile olsun inşallah" dedi.

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'MESLEKİ EĞİTİMİ DAHA İLERİ NOKTALARA TAŞIYACAĞIZ'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Etimesgut ilçesindeki Satı Kadın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni de ziyaret etti. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Tekin, "Yeni dönemin ilk gününde Etimesgut Satı Kadın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yarınlarımızın teminatı olan meslek liseli gençlerimiz ve meslektaşlarımızla bir aradaydık. Bu dönemde de eğitimde atacağımız yeni adımlarla gençlerimizi daha nitelikli bir eğitimle buluşturma gayreti içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Teoriden pratiğe, eğitimden üretime giden yol olan, yerli ve milli olanın eğitimle şekillendiği mesleki eğitimi daha ileri noktalara taşıyacağız. Geleceğimiz olan gençlerimize ve onlara rehberlik eden meslektaşlarıma sağlıklı ve hayırlı bir dönem geçirmelerini diliyorum" dedi.