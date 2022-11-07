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Bakan Soylu'nun yönettiği Kökünü Kurutma Operasyonu'ndan nefes kesen görüntüler

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#Bursa#Kökünü Kurutma Operasyonu#Süleyman Soylu
Bakan Soylunun yönettiği Kökünü Kurutma Operasyonundan nefes kesen görüntüler
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2022 16:20

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Bursa'da şafak vakti yönettiği Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 95 kişi gözaltına alındı. Özel harekat polisleri önceden belirlenen adreslerde koçbaşlarıyla kapıları kırdı, kokuya duyarlı köpekler uyuşturucuları buldu. 12,5 kilogram metamfetamin ele geçirildiği operasyon öncesi Bakan Soylu 1730 polisi, "Ayağınıza taş değmesin" sözleriyle uğurladı. Operasyona 2 helikopter ve 3 İHA da destek verdi.

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1,5 ayda iki kez Bursa'ya gelen Bakan Soylu; belirlenen 70 adreste 95 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Soylu, Emniyet Müdürlüğü önünde; Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile operasyona gidecek polisleri uğurladı. Soylu, kahraman polislerin önemli bir operasyona imza attığını söyledi.

Bakan Soylunun yönettiği Kökünü Kurutma Operasyonundan nefes kesen görüntüler

4 aydır fiziki ve teknik takip altındaki torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcıları için Meydancık, Selimzade, Anadolu, Panayır ve Yunuseli Mahalleleri'ne şafak vakti operasyon yapıldı. Koçbaşlarıyla evlerinin kapıları kırılan uyuşturucu zanlıları karşılarında polisi görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Bakan Soylunun yönettiği Kökünü Kurutma Operasyonundan nefes kesen görüntüler

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Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izniyle gerçekleştirilen operasyonda, 12 kilo 536 gram metamfetamin maddesi, 3 kilo 528 gram esrar maddesi, 818,0 gram sentetik kannabinoid bonzai maddesi, 5546 adet sentetik ecza hap, 6 adet tabanca ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Bakan Soylunun yönettiği Kökünü Kurutma Operasyonundan nefes kesen görüntüler

Gözaltına alınan 95 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bakan Soylunun yönettiği Kökünü Kurutma Operasyonundan nefes kesen görüntüler

Bakan Soylunun yönettiği Kökünü Kurutma Operasyonundan nefes kesen görüntüler

Bakan Soylunun yönettiği Kökünü Kurutma Operasyonundan nefes kesen görüntüler

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#Bursa#Kökünü Kurutma Operasyonu#Süleyman Soylu

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