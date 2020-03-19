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Haber Giriş: 19.03.2020 - 19:06,Son Güncelleme:/

Bakan Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

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Bakan Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' iddialarıyla ilgili flaş açıklama
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarıyla ilgili, "Bunlar, ABD, Almanya mahreçli FETÖ'cülerin hesapları. Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bunları paylaşmasın." dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle;

9 bin 800 kişiye umre dahil karantina uygulamamız var. Kıbrıs'a transfer olacak şahıs Türkiye'de karantina altında.

Sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddiaları) Bunlar, ABD, Almanya mahreçli FETÖ'cülerin hesapları. Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bunları paylaşmasın.

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