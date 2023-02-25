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Bakan Soylu'dan enkaz kaldırma çalışmalarının hızlandırılması talimatı

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#Süleyman Soylu#Hatay#Enkaz
Bakan Soyludan enkaz kaldırma çalışmalarının hızlandırılması talimatı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2023 20:39

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İskenderun'da enkaz kaldırma çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından yıkımın yaşandığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde arama kurtarma çalışmaları sona erdi, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması yönünde adımlar hızlandırıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İskenderun'a gelerek Afet Yönetim Merkezi'nde kurum amirlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kente koordinatör bakan olarak görevlendirilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katıldığı toplantıda devam eden faaliyetler anlatıldı. Bakan Soylu, İskenderun'da zamanla yarıştıklarını ifade ederek enkaz kaldırma çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

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#Süleyman Soylu#Hatay#Enkaz

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