Bakan Soylu'dan dikkat çeken paylaşım! Bayram namazını orada kıldı...

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurban Bayramı'nın bereketi ve Sefine Bölgesi'nin manevi iklimiyle Şırnak Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde, kahramanlarımızla bayramlaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Soylu, yaptığı paylaşımda bayramlaşma anlarına ait görüntülere de yer verdi.









