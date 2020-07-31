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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 31.07.2020 - 09:15,Son Güncelleme:

Bakan Soylu'dan dikkat çeken paylaşım! Bayram namazını orada kıldı...

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Bakan Soylu'dan dikkat çeken paylaşım! Bayram namazını orada kıldı...
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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'taki Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde bayram namazı kıldıktan sonra görevli askerlerle bayramlaştı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurban Bayramı'nın bereketi ve Sefine Bölgesi'nin manevi iklimiyle Şırnak Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde, kahramanlarımızla bayramlaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Soylu, yaptığı paylaşımda bayramlaşma anlarına ait görüntülere de yer verdi. 

Bakan Soyludan dikkat çeken paylaşım Bayram namazını orada kıldı...

Bakan Soyludan dikkat çeken paylaşım Bayram namazını orada kıldı...

Bakan Soyludan dikkat çeken paylaşım Bayram namazını orada kıldı...


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