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Bakan Soylu: Türkiye’nin dağlarında bir tek terörist kalmayacak

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#Süleyman Soylu#Kapalıçarşı#Terörle Mücadele
Bakan Soylu: Türkiye’nin dağlarında bir tek terörist kalmayacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 21:20

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti. Terörle mücadeleye dikkat çeken Soylu, "Allah nasip edecek 29 Ekim 2023 tarihinde Türkiye’nin dağlarında bir tek terörist kalmayacak" dedi. 

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İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Fatih’te bulunan Kapalıçarşı’yı ziyaret etti. Soylu, burada çarşı esnafının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Soylu, kısa bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını getirdiğini vurgulayan Soylu, "Burası bizim göz bebeğimiz, emrinize amadeyiz ve bugüne kadar da elimizden gelen her şeyi yaptık. Benden duymak istediğiniz bir cümleyi söyleyeceğim, Allah nasip edecek 29 Ekim 2023 tarihinde Türkiye’nin dağlarında bir tek terörist kalmayacak. 14 Mayıs’ta Türkiye yüzyılının kapısı sizin de, milletimizin de, hem arzusu, hem desteği, hem de duasıyla açılır. Nasıl Kapalıçarşı bir dünya markası haline gelmişse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da tam 21 yıldır İHA’larımız, SİHA’larımız, Altay Tankımız, şehir hastanelerimiz, HÜRJET’imiz, KAAN’ımız ve savunma sanayimiz yüzde 20’lerden yüzde 80’lere getirdik" dedi.

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#Süleyman Soylu#Kapalıçarşı#Terörle Mücadele

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