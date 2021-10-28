Bakan Soylu, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Stefanoviç ile görüştü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ünlü oyuncu katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı Korkunç itirafÜnlü oyuncu katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı! Korkunç itiraf#Alec Baldwin
Yeni MHK ilk atamaları yaptı İki hakem veto yedi... Derbi sonrası...Yeni MHK ilk atamaları yaptı! İki hakem veto yedi... Derbi sonrası...#Süper Lig
Domuzdan insana organ nakli Türkiye için de umut oldu...Domuzdan insana organ nakli! Türkiye için de umut oldu...#Organ Nakli
Kripto paralarda flaş hareket Bitcoinde neler oluyorKripto paralarda flaş hareket! Bitcoin'de neler oluyor?#Kripto Para Piyasaları
Türkiye, Şebneme ağladı Suç makinesi çıkan katili tutuklandı... Anneden yürek yakan ağıtTürkiye, Şebnem'e ağladı! Suç makinesi çıkan katili tutuklandı... Anneden yürek yakan ağıt#Şebnem Şirin
Bu ilaç korona için umut oldu... Hastaneye yatışı yüzde 32 azaltıyorBu ilaç korona için umut oldu... Hastaneye yatışı yüzde 32 azaltıyor!#Koronavirüs
Poşet çaylardaki büyük tehlike Eğer içindeki çayı görüyorsanız...Poşet çaylardaki büyük tehlike! 'Eğer içindeki çayı görüyorsanız...'#Sağlık
PCR testi çetesine operasyonda şaşırtan detaylarPCR testi çetesine operasyonda şaşırtan detaylar!#PCR Testi
Telefonunu yanlışlıkla sessize aldı, ekipleri harekete geçirdi Karşısında polisleri görünce şoke olduTelefonunu yanlışlıkla sessize aldı, ekipleri harekete geçirdi! Karşısında polisleri görünce şoke oldu#Telefon
Dünyaca ünlü oyuncu İstanbulda şoke oldu: 20 dakika bekledi...Dünyaca ünlü oyuncu İstanbul'da şoke oldu: 20 dakika bekledi...#Taksi
Koronavirüs atlatanlar dikkat Korkunç iddia gerçek olabilirKoronavirüs atlatanlar dikkat! Korkunç iddia gerçek olabilir#Koronavirüs
Dünyayı sarsan itiraf Ordumuzu ABD eğitiyorDünyayı sarsan itiraf! "Ordumuzu ABD eğitiyor" #Çin
15 Ekim 2021 itibarıyla... Kavcıoğlu rezerv miktarını açıkladı'15 Ekim 2021 itibarıyla...' Kavcıoğlu rezerv miktarını açıkladı#Şahap Kavcıoğlu
Değişmeyen tek şey bakışları... Onu tanıdınız mıDeğişmeyen tek şey bakışları... Onu tanıdınız mı?#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Onunla sağlıklı bir cinsel yaşam sürmek zor, çünkü...Onunla sağlıklı bir cinsel yaşam sürmek zor, çünkü... #Will Smith
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Soylu, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Stefanoviç ile görüştü

#Ankara#İçişleri Bakanlığı#Sırbistan
Bakan Soylu, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Stefanoviç ile görüştü

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Nebojsa Stefanoviç ile bir araya geldi.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Soylu, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Stefanoviç'i bakanlıktaki makamında ağırladı. Stefanoviç, Bakan Soylu eşliğinde şeref defterini imzaladıktan sonra günün anısına fotoğraf çekildi. Bakan Soylu, Stefanoviç'e yaptığı nezaket ziyaretinden ötürü teşekkür ederek, "Kendisini ülkemizde görmekten dolayı çok büyük bir onur duyuyoruz. Kendisiyle birlikte çok güzel çalışmaların altına imza attık. Bu iki ülkenin ilişkilerinin gelişmesi konusunda yapıcı adımlarımız söz konusu oldu. Sırbistan bizim için hem dost hem de komşumuzdur. İstikrar, güvenlik ve barış noktasında da kilit ülkelerden birisidir. Sırbistan ile olan ilişkilerimizin pandemi dönemine rağmen en üst düzeyde devam etmiştir. Attığımız adımlar, iki ülkenin güvenlik alanında yaptığı iş birlikleri çok önemli adımlardı. Bunlardan daha da önemlisi, kurulan sinerjiydi. Bu sinerji iki ülkenin güvenlik alanında çok önemli adımlar atmasına vesile oldu" ifadelerini kullandı.

'DAHA İYİ İLİŞKİLER GELİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR'

Haberin Devamı

Sırbistan Savunma Bakanı Stefanoviç ise gösterdiği misafirperverlik için Bakan Soylu'ya teşekkür ederek, "Onu her şeyden önce bir dost ve ağabey olarak gördüğümü ifade etmek isterim. Misafirperverliği için de teşekkür ederim. İki ülkenin birbirine yaklaşması ve ilişkilerinin gelişme için yaptığı her şeyden ötürü kendilerine teşekkür ediyorum. Hem siyasi, hem ekonomik hem de milli savunma alanında çok daha iyi ilişkiler geliştirmemiz gerekiyor" dedi.

Baş başa görüşmenin ardından basına kapalı olarak heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#İçişleri Bakanlığı#Sırbistan

BAKMADAN GEÇME!

Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor 3 yıl çalışan tazminat alır.. Bir şartla...

Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor! 3 yıl çalışan tazminat alır.. Bir şartla...

Değişmeyen tek şey bakışları... Onu tanıdınız mı

Değişmeyen tek şey bakışları... Onu tanıdınız mı?

Dünyaca ünlü oyuncu İstanbulda taksi bulamadı: 20 dakika durakta bekledi

Dünyaca ünlü oyuncu İstanbul'da taksi bulamadı: 20 dakika durakta bekledi

İngiltereden kulüp satın almak için anlaşma sağlayan Acun Ilıcalının ödeyeceği rakam

İngiltere'den kulüp satın almak için anlaşma sağlayan Acun Ilıcalı'nın ödeyeceği rakam!

Alec Baldwin katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı Trajedide gizem o itiraf ile çözüldü

Alec Baldwin katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı! Trajedide gizem o itiraf ile çözüldü