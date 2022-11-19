Bakan Soylu: Saldırı Menbiç’te planlandı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, İstiklal Caddesi ve Mersin’de gerçekleştirilen terör saldırılarıyla ilgili konuştu. Bakan Soylu, özetle şunları söyledi:

PKK’NIN SİVİL KATLİAMLARINDAN BİRİ:

“İstiklal Caddesi saldırısı PKK’nın daha önce defalarca gördüğümüz sivil katliamlarından birisidir. Faili hemen bulduk, şimdi arkasındaki tüm yapıyı deşifre ediyoruz. 2016-2022 arasında teslim olarak ifade veren 1248 örgüt mensubundan 393’ü, PKK’ya HDP aracılığıyla katıldığını söyledi. Mersin saldırısı da Menbiç’ten oldu, İstiklal Caddesi saldırısı da Menbiç’ten oldu. Menbiç’te de sizin ağalarınız durmaktadır, bu kadar basit, Amerika durmaktadır, PYD/PKK durmaktadır.

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AYAKKABI NUMARALARINI BİLİYORUZ:

Sadece son 3 yılda ABD Senatosu’ndan PKK/PYD’ye 2 milyar dolar yardım yapıldı. Tüm bunlar olurken, örgüte katılım 30 yıldır ilk kez 3 yıl üst üste 100’ün altına düştü. Son 3 yılda teslim olanların sayısı katılanların sayısını aştı. 3 Aralık 2016’da yaşanan Reina saldırısından sonra şehirlerimizde büyük terör olayı yaşanmamışken, birdenbire son 2 ayda Mersin ve İstiklal Caddesi saldırılarının yaşanması, özellikle yüzyılın seçimi yaklaşırken Türkiye’yi yeniden küresel istikrarsızlık cenderesine çekme denemesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dağlardaki teröristin ayakkabı numarası dahil her şeyini bilmektedir. Son 3 yılda toplam 25, bu yıl da 18 canlı bomba eylemi engellenmiştir. 29 Ekim 2023’te dağlarda bir tek terörist kalmayacak.”

4 BELEDİYENİN İSMİNİ VERDİ

Bakan Soylu konuşmasında ayrıca ismini verdiği 4 belediye hakkında önümüzdeki hafta basın toplantısı yapacağını söyledi: “Mersin, İstanbul Büyükşehir, Adana Seyhan ve İstanbul Ataşehir Belediyelerinin, terör örgütlerine neler yaptıklarını haftaya basın toplantısıyla açıklayacağım. Hem terör örgütleriyle anlaşma yapacaksınız, onlarla iş tutacaksınız hem de diyeceksiniz ki suçlusu İçişleri Bakanı’dır.” CHP’li vekiller Soylu’nun açıklamasına tepki göstererek, “Şimdi burda açıkla, niye açıklamıyorsun” dediler.

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SUNUMDA GERGİN ANLAR

Görüşmelerde Bakan Soylu ile CHP ve HDP’li vekiller arasında tartışmalar da yaşandı. CHP’li Engin Özkoç’un Bakan Soylu’nun çeşitli suçlara karışmış isimlerle fotoğraflarını göstermesi tansiyonun yükselmesine neden oldu. Bakan Soylu ise CHP’lileri terör örgütü üyeleriyle birlikte gösteren fotoğrafların bulunduğu bir dosyayı kaldırarak, “Teröristlerle nasıl bir fotoroman içinde olduğunuzun onlarca fotoğrafı var” dedi. Görüşmeler gergin geçerken CHP’li Mahir Başarır, HDP’li Rıdvan Turan ve TİP’li Ahmet Şık ile Bakan Soylu arasında zaman zaman tansiyon yükseldi.

SURİYELİLER OY KULLANAMAZ

Soylu yabancıların oy hakkına ilişkin de şöyle konuştu: “Kanunlarımıza göre hiçbir yabancının seçimlerde oy kullanması mümkün değildir. İstisnai Türk vatandaşlığı kazananların 50 bini Türkmen olmak üzere 219 bin Suriyeli, 110 bin Ahıska Türkü, 10 bin Uygur Türkü ve 41 bin 908 Afgan olmak üzere toplam 381 bin kişidir.”