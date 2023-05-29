Bakan Soylu sabah namazını Ayasofya Camii'nde kıldı

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İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah namazını Ayasofya Camii'nde kıldı. Sabah saatlerinde yağmura rağmen vatandaşlar namaz kılmak için Ayasofya Camii'ne geldi. Namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Ali Erbaş namaz sonrası kısa bir konuşma yaptı. Erbaş, “Ayasofya Camii'ni her vakit doldurmaya gayret edelim. Çünkü müminlerin buna ihtiyacı var. Birlikte rükuya, birlikte kıyama, birlikte secdeye ihtiyacımız var. Aziz kardeşlerim işte bugün fethin 570. yılında, hep birlikte fethin bize hatırası olan Ayasofya Camii'nde sabah namazımızı kıldık. Rabbim kabul eylesin" dedi. Konuşmasının ardından Erbaş dua etti. Namaz ve duanın ardından Başkan Ali Erbaş ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu camiden ayrıldı.

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“BUGÜNE NASİPMİŞ, BUGÜN GELDİK"



Ayasofya'da sabah namazı kılmak için Kütahya'dan gelen Şerife Akbulut, “Gece saat 11.00'de yola çıktık. Sabah namazına yetiştik buraya. Çok gurur verici. Ailem ve kızımla birlikte 4 kişi geldik" dedi. Pendik'ten namaz için geldiğin belirten bir vatandaş ise, “Çok gururluyuz. Ne diyeyim bilmiyorum, anlatamıyorum. Bunu bekliyorduk, geldik çok şükür. 2 haftadır bunu bekliyorum. İlkinde gelecektik, bugüne nasipmiş, bugün geldik" diye konuştu.