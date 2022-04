Bakan Soylu, Gambiyalı mevkidaşı Sonko ile bir araya geldi

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, makamında Gambiya İçişleri Bakanı Yankuba Sonko ile bir araya geldi. Görüşmede Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da yer aldı. Sonko’nun anı defterini imzalamasının ardından ikili basın açıklaması yapmak üzere kameraların karşısına geçti.

Bakan Soylu, Afrika’da güçlü adımların atıldığına vurgu yaparak, “Afrika sorunlarına Afrikalı çözümler üretilmeye çalışılıyor. Özellikle Gambiya ile ilişkilerimize çok büyük bir önem veriyoruz. Büyük bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Gambiya ile ticaret hacminin her geçen yıl yükseldiğini belirten Bakan Soylu "Türkiye ile Gambiya arasında ekonomik, ticari, enerji, altyapı, tarım, turizm ve eğitim alanlarında birçok iş birliği mevcut. Ticaret hacmimiz 2021 yılında 70 milyon dolar düzeyine ulaştı. Her yıl bir artış sergiliyor. 1992’den bu yana 200 Gambiyalı gence Türkiye burs sağladı. Özellikle bakanlıklarımız arasındaki ilişkiyi de her geçen gün büyütüyoruz. İnanıyorum ki bu toplantıdan sonra da Türkiye ile Gambiya arasındaki ilişkinin büyümesinin önemli bir bölümünü bakanlıklarımız arasındaki ilişkiye de yansıtacağız” dedi.

Soylu, Gambiya’nın ev sahipliği yapacağı İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi başta olmak üzere tüm uzmanlık alanlarında eğitimler yaptıklarını ve malzeme desteği yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, “AFAD alanında Türkiye’nin çok önemli kabiliyetleri söz konusu. Biz kardeşiz. Hem güvenlik alanındaki iş birliği hem de afet alanındaki iş birliği konusunda şunu bilmenizi istiyoruz; sizin için atacağımız her adım bizim için onur ve büyük bir gururdur. Her noktada kardeşliğimizin gereğini yerine getirmek bizim için büyük bir sorumluluktur. Türkiye’deki seyahatinizden memnun olduğunuzu işitmem beni çok memnun etti. Biz birbirimizin ilişkisine diplomatik olarak değil, kardeşlik ilişkisi olarak bakıyoruz. Biz emrinize amadeyiz, burası sizin evinizdir” diye konuştu.

“GAMBİYA'NIN TÜRKİYE'DEN BAŞKA ORTAĞI YOK, ÇÜNKÜ BİZİM İÇİN HER ŞEYİ YAPAN ZATEN TÜRKİYE"

Gambiyalı Bakan Sonko ise şunları söyledi:

“Türkiye bizim en zor zamanlarımızda yardımımıza koşan ülkelerden birisi oldu ve bu çok uzun süredir devam eden bir destek. Ben çok net hatırlıyorum, 1982 yılında ilk defa polis teşkilatına katıldığımda üniformalarımızın desteğini Türkiye’den almıştık. Bu da neredeyse 40 yıl önce bize uzanan bir yardım eliydi. Türkiye’ye aslında Gambiya’daki ticari bir marka gibi bakabiliriz. Nereye giderseniz gidin, bütün sektörlerde Türkiye markasını çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Eğer Türkiye’nin Gambiya’ya yaptığı yardımları tek tek sıralayacak olsaydım, gecenin bir vaktine kadar herkesin burada oturması gerekirdi. Gambiya’nın Türkiye’den başka ortağı yok. Çünkü bizim için her şeyi yapan zaten Türkiye.”