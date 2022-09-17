Bakan Soylu duyurdu... Elazığ'da 2 terörist İl Jandarma Komutanlığı'na teslim oldu

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İçişleri Bakanı Soylu, "Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun paylaşımı şöyle:

"Elazığ İl Jandarma Komutanlığımızın ikna çalışmasıyla, yurt içinde kırsalda faaliyette olan 2 PKK/KCK terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte Jandarma'mıza teslim oldu. Sarı torba korkulu rüyaları. Terör örgütü bitiyor. Teslim olun!"

⚠️Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz⚠️



Elazığ İl Jandarma Komutanlığımızın ikna çalışmasıyla, yurt içinde kırsalda faaliyette olan

2 PKK/KCK Terör Örgütü mensubu silahlarıyla birlikte Jandarma'mıza teslim oldu



SARI TORBA KORKULU RÜYALARI

TERÖR ÖRGÜTÜ BİTİYOR

TESLİM OLUN❗