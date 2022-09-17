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Bakan Soylu duyurdu... Elazığ'da 2 terörist İl Jandarma Komutanlığı'na teslim oldu

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#İçişleri Bakanlığı#Süleyman Soylu#Elazığ
Bakan Soylu duyurdu... Elazığda 2 terörist İl Jandarma Komutanlığına teslim oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2022 20:18

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nın ikna çalışmaları neticesinde yurt içinde kırsalda faaliyette olan 2 PKK/KCK terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte teslim olduğunu duyurdu.

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Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İçişleri Bakanı Soylu, "Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun paylaşımı şöyle:

"Elazığ İl Jandarma Komutanlığımızın ikna çalışmasıyla, yurt içinde kırsalda faaliyette olan 2 PKK/KCK terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte Jandarma'mıza teslim oldu. Sarı torba korkulu rüyaları. Terör örgütü bitiyor. Teslim olun!"

 

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#İçişleri Bakanlığı#Süleyman Soylu#Elazığ

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