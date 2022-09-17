Bakan Soylu duyurdu... Elazığ'da 2 terörist İl Jandarma Komutanlığı'na teslim oldu

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Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İçişleri Bakanı Soylu, "Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz" ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu'nun paylaşımı şöyle:
"Elazığ İl Jandarma Komutanlığımızın ikna çalışmasıyla, yurt içinde kırsalda faaliyette olan 2 PKK/KCK terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte Jandarma'mıza teslim oldu. Sarı torba korkulu rüyaları. Terör örgütü bitiyor. Teslim olun!"
⚠️Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz⚠️— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 17, 2022
Elazığ İl Jandarma Komutanlığımızın ikna çalışmasıyla, yurt içinde kırsalda faaliyette olan
2 PKK/KCK Terör Örgütü mensubu silahlarıyla birlikte Jandarma'mıza teslim oldu
SARI TORBA KORKULU RÜYALARI
TERÖR ÖRGÜTÜ BİTİYOR
TESLİM OLUN❗