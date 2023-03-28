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Bakan Soylu duyurdu: 3 ölü 1 sağ toplamda 4 terörist etkisiz

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#Süleyman Soylu#Terörist#PKK
Bakan Soylu duyurdu: 3 ölü 1 sağ toplamda 4 terörist etkisiz
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 15:52

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda "4 aylık takip sonucu bugün de Hakkari’de 3 ölü,1 sağ toplam 4 terörist etkisiz" dedi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Uzman Jandarma Çavuş Durmuş Ali Uzun Operasyonu' kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı’nın desteğinde, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ile Hakkari İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, Hakkari Yüksekova Dağlıca Buzul Dağları Alandüz Bölgesi’nde operasyon yapıldı. Jandarma özel harekat, jandarma komando, jandarma silahlı insansız hava aracı ve atak taarruz helikopterleri desteğiyle gerçekleştirilen operasyonunda, 3'ü ölü, 1'i sağ olmak üzere toplam 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Terörle mücadele operasyonlarının bölge halkının da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edeceği belirtildi.

Bakan Soylu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "100'ün altına düşen kırsaldaki PKK'lı sayısında şu anda terörist etkisiz hale getirmek, 'samanlıkta iğne aramak' gibi... 4 aylık takip sonucu bugün de Hakkari'de 3 ölü, 1 sağ toplam 4 terörist etkisiz. Kahraman jandarmamıza tebrikler" dedi.

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#Süleyman Soylu#Terörist#PKK

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