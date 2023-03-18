Bakan Soylu CNN TÜRK'te... 'Şanlıurfa'daki sel, Kastamonu ve Giresun'daki selden daha büyük'

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İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Burası Karşıyaka Mahallesi, sel birçok mahalleyi vurdu. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde ve Giresun'un Dereli ilçesinde görmüştük. Bunların çok üstünde bir durum. Yoğun ve hummalı bir çalışma var.

Tarihi bir hata var, derelerin üzerini örtmek diye 80'li yıllarla karar verilmiş. Elbette ki bu yağış miktarı yoğun olduğu zaman taşıyamıyor.

Derelerin üstü örtüldüğü zaman altı doluyor ve taşkın meydana geliyor. Bunlarla ilgili yıkımı da yapıyoruz.

Yolla ilgili başka bir çözümü ortaya kapatacağız. Temizlik işlerimiz sürüyor, bir taraftan derelerin temizlenmesi işi sürüyor. 100'ün üzerinde vidanjör var. 1500'ün üzerinde ev ve ticari yere 20'şer bin liralar gönderildi. Sonra araçlarının tazmini yapılıyor, evlerinin tazmini yapılıyor. Vatandaş yalnız bırakılmayacak, Cumhurbaşkanımızın bize talimatı o.

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Sadece şu an 3500'ün üzerinde evladımız burada büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Diğerlerini bulmuştu arkadaşlarımız, 1 kişi Bozova'da, TIR'ı bulduk. TIR'ın oradan çıkmasını arkadaşlarımız sağlayacaklar. İçerisinde olmasını ümit ediyoruz. Su problemi dün gece itibarıyla çözüldü. Büyük bir sıkıntıydı, bu sıkıntı da teknik arkadaşlarımızın bir araya gelip attığımız adımlarla çözülmüş oldu.

Zararlar tazmin edileceğini söyledik, bakacağız. Elbette şunu ifade etmek istiyorum; burada bir kara propaganda sürekli dolaşıyor. Çamuru temizlemeye çalışanlar var bir de çamurlaştırmaya çalışanlar var.

"SİYASET ZERRE KADAR ZİHNİMİZDEN GEÇMİYOR"

Bu ülkede milletvekilliği sıfatını almış kişiler sürekli yalan söylüyor. Yine bütün burada meseleleri toparlayacağız, vatandaşımızı yalnız bırakmadan buradan ayrılmış olacağız.

Sabah Kahramanmaraş'taydım, gece Hatay'daydım gündüz buradayım. Sel, deprem varken, bunlarla ilgili çalışırken siyaset zerre kadar zihnimizden geçmiyor.

Geçerse milletimize ayıp etmiş oluruz, o şimdinin işi değil.