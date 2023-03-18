Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında uyardı: Risk devam ediyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için deprem bölgelerine kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Peki, sel riski devam ediyor mu? Kilis'te dün gece meydana gelen şimşek fırtınası devam edecek mi? CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'e sordu...

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Risk devam ediyor bu bölgede. Kilis biraz riskten uzaklaştı ama Adıyaman, Gaziantep'in kuzeyi, Kahramanmaraş’ın doğusu, Malatya'nın güneyi, Şanlıurfa'da da risk devam ediyor. Risk bitti diyemiyoruz. Yarın öğlen saatlerinde risk bitecek burada. Pazar gününe kadar Şanlıurfa ve Adıyaman'da risk devam edecek. Yağmur biraz daha devam edecek ama güneşi ancak Pazartesi günü görür buralar.

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Kilis'te şu an risk yok. Gaziantep'in kuzeyi ile Adıyaman'da daha risk devam ediyor. Burada gece saatlerinde risk daha da artacak gibi görünüyor, Şanlıurfa'da. Havada soğudu. Yüksek yerlere karla karışık yağmur da yağabilir. Bu bölgede dolu ihtimali şu anda yok.

KİLİS'TEKİ GÖRÜNTÜ

Bu, şimşek fırtınası. Dakikada belki 100-200 tane şimşek çakar. Bu bulutun çok elektrik yükü olduğunu gösterir. Bu tür bulutlar dolu oluşturuyor.

Yıldırım düşmesi, aşağıdan yukarıya doğru çıkmıştır. Elektriğin deşarj olması demektir. Vatandaşlara yükseklere çıkın diyoruz ama yüksekte dağ olsun. En yüksek siz olmayın oralarda. Bu yıldırımların hedefi olabilirsiniz. Burada artık atmosfer kararlı hale dönmeye başladı. Pazar günü öğlene kadar risk devam edecek. Antep'in kuzeyinde de risk devam ediyor.

Öngörü önemlidir. Vatandaş tedbir alır. Sele temas edilen hiçbir gıda maddesini kullanmayalım, konserve de dahil. Elektrik ve doğal gazı keselim. Arabanın içinde durmayalım. Ölümlerin yüzde 80'i araç içerisinde meydana geliyor. 30 santimlik sel bir insanı yere vurabilir. Akan suyu izlemesinler. Seyretmeyi bırakıp yükseklere doğru çıkalım. Araçlarımızı yükseklere park edelim."

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METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Kırklareli ve Muğla çevreleri ile Çanakkale’nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile İç ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batı kesimleri ile İstanbul'un Anadolu yakası, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Mardin çevrelerinde kuvvetli, Adıyaman ve Şanlıurfa çevreleri ile Kahramanmaraş’ın doğu, Malatya'nın güney ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

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Önemli bir değişiklik olmayacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yurdun batı kesimlerinde güneyli, doğu kesimlerde güneyli, zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara ile Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

kuvvetli yağış UYARISI

Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batı kesimleri ile İstanbul’un Anadolu Yakası, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Mardin çevrelerinde kuvvetli, Adıyaman ve Şanlıurfa çevreleri ile Kahramanmaraş’ın doğu, Malatya'nın güney ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgarın, Marmara ile Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.